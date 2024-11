ANC301 – Mise en oeuvre et gestion de CRM Analytics

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 5/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Faites passer vos compétences CRM Analytics au niveau supérieur. Dans ce cours de trois jours dispensé par des experts, vous apprendrez à développer et à mettre en oeuvre un environnement CRM Analytics contenant à la fois des données Salesforce et des données externes. Notre équipe d’experts vous guidera dans la découverte des fonctionnalités et des paramètres de CRM Analytics : configuration de l’utilisateur, chargement et transformation des données, sécurité des données et modification des requêtes pour personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement, repérer des tendances et prévoir les résultats plus rapidement.