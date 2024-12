Les applications Oracle Analytics de Cognizant sont des solutions complètes et clé en main qui fournissent une intelligence intuitive, basée sur les rôles pour tous les membres de l'organisation, des employés en contact direct avec le client jusqu'aux membres de la direction. Cela vous permet d'obtenir plus d'informations et de tirer parti d'un grand nombre de sources de données et d'applications afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs finaux.

Le pôle Oracle Analytics offre un riche vivier de spécialistes chevronnés dans de nombreuses applications Oracle Analytics. Ces derniers ont acquis leur expérience auprès de plus d'une centaine de clients. Ils s'appuient sur des outils propriétaires et des accélérateurs qui permettent de raccourcir le délai de rentabilité des clients grâce aux améliorations suivantes : gains de temps, réduction des efforts déployés, identification des personnalisations, raccourcissement des délais de chargement des données et estimations statistiques.

Nos offres de produits Oracle Analytics comprennent Oracle Analytics Cloud Services et Enterprise Performance Management Cloud qui sont fournis avec différents ensembles de produits, tels que OBIA, OBIE, BI Cloud, DVCS, Hyperion Cloud, Endeca, etc., qui s'adressent à des secteurs d'activité divers et variés et à de nombreux processus métiers.