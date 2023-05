Accélérez les temps de traitement. Réduisez les exceptions.

La conciliation de différentes catégories de consommateurs avec différentes structures tarifaires conduit à une logistique de facturation complexe, de la programmation à la génération. De même, les politiques règlementaires en mutation d’aujourd’hui nécessitent un système d’information client et des opérations de facturation robustes et flexibles.

Cognizant aide les compagnies d'électricité à réduire la durée d'attente des factures et les dérogations et à améliorer l'exactitude des factures. Nous contribuons également à une plus grande flexibilité en proposant aux clients de nouvelles options de self-service et en prenant en charge le déploiement en douceur de compteurs intelligents et de nouveaux produits et services. Nos domaines d'expertise comprennent :

la gestion des comptes clients.



la préparation et l’envoi des factures.



les crédits et paiements.



la gestion des ordres de service.



les produits et les services.

Nous proposons un portefeuille d'accélérateurs comprenant des modèles prédéfinis pour SAP IS-U et Oracle CCnB. Des accélérateurs de migration de données sont également disponibles, des plateformes héritées (Banner and Customer/1) aux plateformes modernes telles que SAP IS-U et Oracle CCnB.