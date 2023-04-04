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Services de processus métiers
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Des opérations business modernes intégrées à l'IA

Un nouveau modèle de croissance s'impose. Nous pensons que le futur appartient aux entreprises qui adoptent des opérations business intégrant l'IA - c'est l'entreprise moderne, capable d'anticiper et d'agir instantanément pour saisir toutes les opportunités qui se présentent dans un contexte de perpétuels changements.
Nous aidons nos clients à repenser la manière dont ils créent de la valeur, innovent et évoluent en combinant l'expertise business et processus dans le domaine pharmaceutique, grâce à des plateformes numériques intelligentes afin d'optimiser les opérations de l'entreprise.

Résultats concrets et ROI important

64 %

de réduction de la durée du cycle de garantie

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43 %

de diminution des tournées de camions grâce à la maintenance prédictive

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47 %

de réduction des coûts de service

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Plus de 90 %

des commandes directes traitées par l'IA générative

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Des processus, des idées et des innovations tournés vers l'avenir

En tant que leader dans les services de processus métier et les solutions d'automatisation de nouvelle génération, nous collaborons avec nos clients pour mettre en place des opérations modernes rapides, efficaces et centrées sur l'humain, qui leur permettent de gagner en compétitivité.

Nous utilisons la technologie, les données ainsi que de nouveaux modèles commerciaux et la co-innovation pour offrir une meilleure productivité, un meilleur chiffre d'affaires et des expériences plus intuitives aux clients et aux employés. 

Icône Intelligence artificielle
Surmonter l'incertitude

La capacité à réduire les coûts de manière stratégique et à investir dans de nouvelles sources de revenus est un atout en période d'instabilité.

La mise en œuvre d'opérations modernes permet aux entreprises d'agir avec intelligence et rapidité - en prédisant les tendances, en identifiant de nouveaux relais de croissance et en conciliant efficacité et innovation.

En modernisant les activités de l'entreprise, votre organisation peut anticiper les étapes nécessaires à l'accélération de la croissance et de son développement.

Icône représentant une tête humaine tournée vers la droite contenant une ampoule

Services BPS et d'automatisation de l'industrie

Gestion de la supply chain

Nous proposons la prise en charge intégrale de la chaîne d'approvisionnement, notamment la gestion des bons de commande et des devis, le recrutement stratégique, la surveillance des contrats, la gestion des dépenses, le contrôle des dépenses a posteriori et la MDM.

Prise en charge des opérations de fabrication et d'usine

Nous offrons des opérations rationalisées grâce à la planification et au contrôle de la production, à la documentation de fabrication (nomenclature produit de référence et de fabrication) et à la gestion des entrepôts.

Gestion des ventes et de la distribution

Prévision de la demande, facturation client, gestion des commandes, gestion et prise en charge des concessionnaires, coordination des ventes intégrée pour une gestion plus efficace des commandes client.

Service après-vente

Nous assurons l'intégralité du service client via l'administration des garanties, la coordination des services de terrain, le traitement des réclamations, les contrats de service et la gestion des pièces détachées.

Services d'automatisation intelligents

Préparez votre entreprise à l'avenir grâce à des solutions informatiques et d'automatisation des processus sectorielles.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplifiez et accélérez l'adoption de l'automatisation, intégrez et orchestrez les ressources pour obtenir des résultats plus rapidement.

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Finance et comptabilité

Retirer plus de valeur de la finance et de la comptabilité

En savoir plus
Service client omnicanal

Offrez aux clients les expériences intuitives qu'ils attendent.

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Opérations marketing

Gagnez en rapidité, en efficacité et en visibilité ; obtenez un meilleur ROI marketing.

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Des opérations pour accélérer le développement

Faire croître les scale-ups du digital et les nouvelles sources de revenus à la vitesse des idées.

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Employee experience enterprise services

Découvrez comment offrir à vos collaborateurs des expériences basées sur les personas à grande échelle.

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Nos points de vue

Les fabricants doivent innover malgré les incertitudes

L'exploration de nouveaux modèles économique reste une étape cruciale dans l'industrie, même en période difficile.

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Homme en tenue de chantier s'avançant vers un chantier de construction.
L'IA générative change déjà la fabrication : voici trois exemples

En posant un regard réaliste et rationnel sur l'utilisation actuelle de l'IA générative, les fabricants peuvent mieux discerner comment l'exploiter de manière optimale.

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Image d'une usine de fabrication
Comment les fabricants peuvent trouver le point d'équilibre en matière de durabilité

Pour se préparer à demain, les industriels doivent se concentrer sur leurs stratégies de données, des expériences clients riches, la formation de leurs collaborateurs et des objectifs de durabilité suivis d'actions.

En savoir plus
Mains tenant un multimètre

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Services de processus métiers (BPS) modernes

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Accélérateurs AI Business

Adoptez plus rapidement l'IA et l'automatisation grâce à nos solutions préconfigurées dédiées aux processus métiers.

Services de données d'entraînement d'IA

Accélérer la rentabilisation des modèles d'IA

Femme portant un t-shirt jaune, souriant et tendant la main droite vers l'appareil-photo
Nous rejoindre

Donnez de l'élan à votre carrière et développez des compétences d'avenir en aidant des entreprises parmi les plus influentes au monde (notamment des clients du Global 2000 et des poids lourds de la Silicon Valley) à réussir grâce à l'intuition. Rejoignez le leader sectoriel.

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