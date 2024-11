ANC201 – Creation de perspectives, de Tableaux de bord et d’applications dans CRM Analytics

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,4/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Prêt à démarrer votre processus d’élaboration dans CRM Analytics ? Dans ce cours, vous découvrirez comment concevoir et créer une mise en page de tableau de bord efficace pour aider les utilisateurs à s’orienter rapidement. Vous apprendrez à créer des perspectives et à les ajouter à vos tableaux de bord à l’aide du concepteur de tableau de bord de CRM Analytics. Une fois que vous avez créé un tableau de bord, vous apprendrez également à l’optimiser pour les appareils mobiles. Enfin, vous apprendrez à organiser vos perspectives et vos tableaux de bord à l’aide d’applications et à vous assurer que seuls les bons utilisateurs y ont accès.