Pour comprendre comment l'IA modifiera les comportements des consommateurs et son impact économique à long terme, nous avons dû segmenter les consommateurs en groupes démographiques selon leur probabilité globale d'utiliser l'IA. Pour ce faire, nous avons créé l'indice d'intensité de l'IA, en appliquant les résultats d'une analyse des modèles historiques d'adoption des technologies par les consommateurs aux réponses à notre enquête sur l'opinion envers l'IA. (Voir la méthodologie pour plus de détails sur la création de notre indice d'intensité de l'IA).

Plus l'indice d'intensité de l'IA est élevé, plus les consommateurs sont susceptibles d'utiliser l'IA au cours de leur parcours d'achat. Plus leur score est faible, plus ils sont susceptibles d'éviter l'IA lors de la recherche et de l'achat de produits et services.

Cette analyse nous a permis d'identifier trois groupes clés qui représentent les niveaux les plus élevés et les plus bas de l'intensité de l'IA : les accélérateurs, les précurseurs et les ancrés. Un quatrième groupe, les agnostiques, représente les personnes qui n'ont pas d'opinion tranchée sur l'IA et sont donc peu susceptibles de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre (voir Figure 1).