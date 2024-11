DEX450 – Creation d’applications par programmation sur la plateforme Salesforce

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,7/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment concevoir et personnaliser des applications pro-code sur Salesforce Platform à l’aide d’Apex, du balisage Visualforce et de l’infrastructure de composants Lightning. Dans le cadre de ce cours de 5 jours animé par un formateur, apprenez à développer et à déployer des solutions pro-code sur mesure en écrivant et en testant une logique personnalisée, ainsi qu’en adaptant l’interface utilisateur à vos besoins avec des composants Web Lightning et des pages Visualforce de base. Découvrez comment Apex interagit avec les personnalisations sans code sur la plate-forme, acquérez une connaissance de base des outils d’automatisation sans code et maîtrisez les subtilités du travail sur une plate-forme mutualisée pour créer des solutions pro-code cohérentes qui répondent à vos exigences métier.