Ce cours est conçu pour les administrateurs Salesforce qui sont responsables de la configuration, de la gestion et de la maintenance de Service Cloud. Il s’agit également d’un excellent cours pour tous ceux qui cherchent à obtenir leur certification Service Cloud Consultant.

Pré-requis

Pour pouvoir suivre ce cours, les stagiaires doivent être certifiés administrateur Salesforce ou posséder des connaissances équivalentes, démontrer une solide compréhension des concepts et fonctionnalités de base de Salesforce et avoir au moins six mois d’expérience dans l’utilisation de Salesforce.

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours : Trailmix, Trailhead Academy

Vous devez également avoir un niveau de compréhension de l’écrit avancé en anglais.