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SAP
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Présentation 

Les attentes des consommateurs évoluent. Ils s'intéressent désormais plus aux résultats opérationnels concrets qu'aux caractéristiques technologiques. Face à l'évolution de cette dynamique, les entreprises doivent innover, simplifier et rationaliser leurs processus afin d'offrir une meilleure expérience à leurs clients et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.
  • La modernisation permet aux entreprises de proposer des expériences personnalisées et de mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques numériques à la demande.
  • L'agilité permet aux entreprises d'accéder aux données et d'adapter leurs processus pour répondre aux demandes clients partout, à tout moment.
Les capacités et les services de Cognizant sont axés sur les résultats commerciaux et métiers de nos clients. Nous leur offrons pour cela des solutions, des services de conseil, des services numériques et des services de gestion de la valeur applicative (AVM) complètement repensés.
Grâce à une importante équipe de consultants SAP qualifiés et certifiés et d'experts sectoriels, Cognizant apporte une valeur inégalée avec de solutions innovantes et durables conçues pour répondre aux exigences spécifiques de chaque secteur d'activité. 
Notre présence mondiale, notre modèle de prestation à quatre niveaux et notre flexibilité dans le choix du lieu d'exécution nous permettent de fournir les meilleurs services SAP à nos clients, où qu'ils se trouvent dans le monde.
Partenaire validé RISE with SAP

Cognizant compte parmi les partenaires validés RISE with SAP en raison de son expertise en matières de transformation RISE with SAP. Cela souligne notre engagement envers la transformation accélérée du cloud, une approche structurée clairement jalonnée et notre préparation à l'innovation. Avec nos connaissances sectorielles approfondies, des projets très peu exposés au risque et une planification prévisible, nous favorisons l'adoption fluide du cloud SAP, les mises en œuvre à risques réduits et l'accès aux ressources SAP. Nous aidons ainsi les clients à libérer les efficacités, accélérer leur croissance et obtenir des résultats de transformation de qualité supérieure.

Partenaire validé RISE with SAP

Services

Les entreprises réinventent les paysages SAP avec des IA contextuelles embarquées dans SAP pour transformer les processus et favoriser des opérations intelligentes, connectées et orientées résultats. Avec la certification SAP Business AI Solutions Operations, les offres IA d'entreprise de Cognizant assurent une transformation sécurisée, évolutive et responsable avec des effets quantifiables.

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Aujourd'hui, les sociétés doivent faire le grand saut pour transformer leur entreprise en une entreprise d'avenir. Le framework « Learn Enable Accelerate Perform » de Cognizant permet à nos clients de suivre une approche axée sur la valeur et d'aborder le cycle complet de transformation de leur entreprise. Il associe les modules de RISE avec SAP à nos outils et framework exclusifs pour une livraison plus rapide.

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Les entreprises intelligentes doivent faire preuve de rapidité, d'agilité et de flexibilité. Notre solution testée et éprouvée vous aide à transformer rapidement votre environnement SAP existant en un environnement S/4HANA évolutif et fiable, tout en limitant les disruptions et les risques.

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Pour augmenter la fidélité client, il vous faut placer le client au cœur de vos activités. Notre suite éprouvée de frameworks cloud prolonge de façon fluide nos solutions SAP CX et offre des expériences nouvelles, ainsi qu'une compréhension approfondie des besoins clients.

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Alors que les entreprises s'adaptent à l'international, l'agilité et la modernisation deviennent essentielles. Nos services d'adoption cloud (étayés par de solides partenariats avec AWS, Microsoft Azure et Google Cloud) aident à simplifier l'approvisionnement, accélérer l'activation du cloud et répondre aux besoins des entreprises à la demande.

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L'innovation est un principe clé des entreprises durables. Nos offres SAP Business Technology Platform (BTP) vous aident à entreprendre la modernisation de votre noyau intelligent.

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Pour les entreprises intelligentes, les données ne sont pas un simple actif. Il s'agit du moteur même de la transformation. Nos services SAP de données et d'analyse vous donnent les moyens de transformer les données en informations, de prendre des décisions éclairées et de dégager une valeur ajoutée mesurable.

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Les entreprises modernes s'imposent en transformant les talents en avantages stratégiques. Nos services de gestion de bout en bout du capital immatériel, pilotés par SAP SuccessFactors, vous aident à optimiser l'expérience des salariés, à libérer le potentiel du personnel, à générer des résultats mesurables dans toute l'entreprise et à dégager une valeur commerciale mesurable.

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Cas clients

Finaliste des SAP Pinnacle Awards 2023

Cognizant a été sélectionné comme finaliste des SAP Pinnacle Awards 2023 dans la catégorie Business Process Transformation. Ce prix récompense le partenaire ayant le plus contribué au développement de solutions, à l'innovation et au customer success avec les solutions SAP Signavio.

Logo des finalistes des SAP Pinnacle Awards 2023
Cognizant et Signavio s'associent pour offrir une transformation basée sur l'intelligence des processus métiers (BPI)

Cognizant et Signavio ont signé un accord inédit pour proposer des parcours de transformation basés sur l'intelligence des processus métiers (BPI) qui offrent une meilleure visibilité sur l'analyse des processus, l'adoption des meilleures pratiques et l'automatisation, tout en accélérant la modernisation. Nos clients peuvent ainsi identifier les processus inefficaces et décider d'améliorations permettant une plus grande agilité et résilience.

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Logo SAP Signavio
Cognizant est un partenaire stratégique mondial (GSSP) de SAP

En tant que partenaire SAP GSSP, nous fournissons des solutions innovantes et personnalisées à nos clients pour faciliter leur transition vers un modèle d'entreprise intelligente. Grâce à nos programmes d'innovation et de développement conjoints avec SAP, nos clients créent de la valeur et atteignent durablement leurs objectifs. Ils peuvent ainsi prendre une longueur d'avance et la conserver.

Logo du partenaire SAP
Cognizant remporte le prix MSUS Partner of the Year 2022 pour SAP sur Azure

Cognizant a reçu plusieurs prix Microsoft, dont le MSUS Partner Award 2022 pour SAP sur Azure. Ces récompenses attestent de notre capacité à produire des résultats innovants en matière de transformation numérique pour nos clients et à résoudre leurs problèmes complexes à l'aide de Microsoft Cloud et SAP.

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microsoft-us-partner-award-2022
Cognizant nommé leader des services de migration Cloud SAP

L'enquête SAP Cloud Migration Services 2021 de Nelson Hall reconnaît Cognizant comme Leader, sur tous les segments de marché (global, capacité de migration des données existantes et capacité de transformation S/4HANA), saluant ainsi la maturité de nos capacités, partenariats et offres exclusives.

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Logo de Nelson Hall
Cognizant obtient sept certifications SAP mondiales

Nous sommes un partenaire d'externalisation mondial certifié SAP pour les solutions S/4HANA, SAP BTP (il s'agit d'une première), les opérations cloud et liées aux infrastructures, les solutions SuccessFactors, notamment. Cette réussite montre notre capacité à fournir des services SAP de la plus haute qualité et à aider nos clients à atteindre des objectifs durables, tout en accélérant leur évolution vers un modèle d'entreprise intelligente.

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Cognizant obtient sept certifications SAP mondiales

« Parmi les trois intégrateurs de systèmes qui ont œuvré à la réussite de cette intégration, Cognizant a joué un rôle réellement prépondérant. Sans eux, il n'aurait pas été possible d'appliquer ce programme avec succès dans nos opérations dans les délais impartis. Ce programme change totalement la donne pour notre entreprise. »

- Vice President en charge de la chaîne logistique pour une entreprise mondiale de solutions d'emballage

« Nous avons choisi Cognizant pour cet engagement critique en raison de son approche basée sur le conseil, de sa grande expérience dans notre secteur d'activité et de son expertise dans les applications d'entreprise SAP. En remplaçant nos systèmes patrimoniaux (totalement disparates du fait de multiples acquisitions) et en harmonisant nos processus métier, Cognizant soutient notre stratégie de croissance et nous aide à offrir la meilleure expérience client possible dans le monde entier. »

- Senior Vice President et Chief Information Officer d'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations techniques stratégiques

« Merci infiniment pour la réussite de cette mise en production, ainsi que pour l'incroyable fluidité de cette transition sans interruption d'activité vers notre nouveau système. Je suis impressionné par vos systèmes collectifs, vos compétences SAP, votre incroyable endurance, votre persévérance à surmonter les très nombreux obstacles que nous avons rencontrés en cours de route et par la façon dont vous avez géré le projet informatique d'envergure le mieux planifié et le plus parfaitement exécuté auquel j'ai pu prendre part. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut assister à une mise en œuvre n'occasionnant aucun problème et aussi parfaitement réalisée. »

- Chief Information Officer d'une entreprise du secteur de la santé implantée aux États-Unis

« Nous n'aurions pas pu réaliser notre mise à niveau SAP sans la contribution substantielle de l'équipe de Cognizant et sans son intégration au sein de l'organisation du projet. En nous basant sur nos coûts d'exploitation antérieurs réels et sur les coûts anticipés pour la solution Azure, nous estimons pouvoir réaliser une économie de 25 % par an une fois que nous aurons commencé à exploiter SAP sur le cloud. »

- Chief Information Officer d'une société contractante de premier plan aux Émirats Arabes Unis

« L'encadrement assuré par Cognizant et les efforts de notre équipe nous ont permis de mener à bien ces initiatives. Le soutien d'AMS a également été très solide et fondamental pour nos activités courantes. Nous vous remercions pour cet excellent travail. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à bénéficier de performances solides et constantes à mesure que nous avancerons dans nos futurs travaux. »

- Vice President en charge des applications métier pour une entreprise mondiale de solutions d'emballage

Partenaires SAP

Chez Cognizant, nous établissons des partenariats cohérents avec les entreprises dont les produits et services complètent nos propres offres.

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