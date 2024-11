OMS435 – Création d’expériences guidées avec Omnistudio

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 5/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment concevoir des solutions robustes spécifiques à l’industrie avec OmniStudio. Dans ce cours de 5 jours dispensé par un formateur, apprenez à créer des solutions Industry 360, à signaler les problèmes de produits, à intégrer les nouveaux clients et à définir l’éligibilité aux programmes à l’aide des composants OmniStudio. Mettez en oeuvre des FlexCards, utilisez des OmniScripts, créez des Data Mappers (ex Dataraptors) et créez des procédures d’intégration pour fournir des solutions OmniStudio axées sur le numérique qui améliorent l’expérience utilisateur, guident les interactions et les engagements des utilisateurs et mettent en avant les meilleures pratiques du secteur.