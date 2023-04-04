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Industrie pharmaceutique
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Nos expertises

Dispositifs médicaux

Mettez en œuvre des technologies pharmaceutiques, des stratégies et des opérations digitales pour améliorer le développement de produits, la commercialisation et l'orientation patient afin d'augmenter votre rentabilité.

Médicaments et biotech

Tirez parti de l'IA générative, des plateformes digitales intelligentes, du cloud et des données pour améliorer les résultats pour les patients et développer des médicaments plus sûrs, efficaces et abordables.

Pourquoi Cognizant ?

Cognizant bénéficie d'un positionnement unique à même d'aider les entreprises pharmaceutiques à faire face aux plus grands défis du secteur. Nous travaillons avec vous pour développer votre vision et la concrétiser. Vous pouvez alors faire avancer la science, améliorer les résultats du patient et maximiser la valeur ajoutée.

Nous nous engageons comme pionniers de l'innovation sectorielle avec un investissement de 1 milliard de dollars dans l'IA générative.

100 %

des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales sont clientes de Cognizant.

Entreprises pharmaceutiques de premier plan
9 des 10

plus grandes entreprises de biotechnologie comptent sur nous.

Les plus grandes entreprise de biotechnologie nous font confiance.
13 des 15

plus grands fabricants de dispositifs médicaux s'appuient sur notre expertise.

Les plus grandes entreprise de dispositifs médicaux nous font confiance.

Produits et plateformes

Simplifiez les essais cliniques avec Cognizant Clinical Systems Connector

Le Clinical Systems Connector de Cognizant simplifie les essais cliniques par la création d'une plateforme centralisée pour le transfert des données et des dossiers.

Cognizant Shared Investigator Platform

Accélérez les essais cliniques grâce à une plateforme qui met en relation sponsors, sites et fournisseurs de technologies et leur permet de travailler partout dans le monde grâce à des technologies pharmaceutiques de pointe.

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Médecin utilisant un comprimé
Le Centre d'innovation de la santé

Découvrez des solutions révolutionnaires, des espaces collaboratifs et des technologies avancées dédiés à la conception des solutions de santé et pharmaceutiques de nouvelle génération.

En savoir plus sur ce centre
LIFE SCIENCES ECOSYSTEM

Solutions ciblées

Des solutions intelligentes pour passer à l'ère digitale.

Accélérer les solutions de santé numérique centrées sur l'humain, fondées sur des données probantes et développées selon des méthodes agiles.

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Les Services de processus métiers (BPS) modernes peuvent dynamiser la croissance de nos clients des technologies pharmaceutiques.

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Nos services informatiques contribuent à accélérer la découverte de médicaments et à améliorer les résultats pour les patients. Faites confiance à notre offre pour vous accompagner tout au long du cycle de découverte avec des services de réingénierie, de conseil, d'automatisation de laboratoire, de recherche de biomarqueurs et d'externalisation des connaissances.

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Nos services s'appuient sur les dernières technologies digitales pour vous aider à automatiser les processus d'essais cliniques qui nécessitent beaucoup de main d'œuvre et à réaliser des gains d'efficacité tout au long du cycle de développement.

Nos experts de l'industrie et des technologies vous aident à :

  • Optimisez les workflows entre les activités en amont et en aval.
  • Intégrer plateformes et processus pour une agilité accrue dans le processus d'essais cliniques
  • Maximisez les budgets à l'aide d'une tarification fondée sur les transactions et les résultats ainsi que des modèles de financement.
  • Encourager une prise de décisions plus éclairées et stratégiques entre partenaires et intervenants
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Se conformer aux réglementations mondiales est un processus coûteux et complexe dans le secteur pharmaceutique. Nos solutions de conformité réglementaire vous aident à respecter les normes du secteur. Pour vous aider, nous offrons des services de validation indépendants et le développement d'applications réglementaires. Par ailleurs, nos bonnes pratiques mettent l'accent sur la gestion de la sécurité des informations, sur la validation des systèmes et sur les dossiers et signatures électroniques.

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La sûreté et l'efficacité des produits pharmaceutiques et biotechnologiques sont des enjeux majeurs au sein des sciences de la vie. Nous préparons votre entreprise à faire face à tout problème, avec des solutions qui vous aident à collecter et à intégrer des données de sécurité provenant de nombreuses sources, le tout en temps réel.

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Pour bien gérer vos relations avec les organismes payeurs, il convient de vous assurer de répondre à leurs besoins. Nos solutions de marchés contrôlés vous aident à répondre à de nombreuses exigences, notamment en matière de remises tarifaires négociées, de maintenance des formulaires et de suivi de la conformité. Nous vous aidons à gérer chaque détail grâce à des stratégies et des technologies digitales qui augmentent votre efficacité et réduisent vos coûts.

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Nos services de fabrication pour l'industrie pharmaceutique — fournis par Zenith Technologies et TQS Integration — se concentrent sur l'accélération du délai de rentabilisation, tout en élaborant des stratégies à long terme qui concrétisent les promesses de l'industrie 4.0. Grâce à des solutions d'automatisation, de pilotage de la production (MES) et de technologies digitales, nous accompagnons nos clients depuis la conception du projet jusqu'à son achèvement et tout au long du cycle de fabrication. Nos solutions complètes d'usine intelligente permettent de mieux connecter les systèmes informatiques (IT) et opérationnels (OT) et éclairent la prise de décision grâce à l'exploitation des données. Tout ceci en respectant les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

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Les équipes marketing des entreprises pharmaceutiques doivent toucher des publics variés et communiquer avec eux de façon pertinente et personnalisée. Les experts métiers et technologiques de Cognizant vous aident à cibler ces publics à l'aide de stratégies innovantes et de technologies digitales de pointe.

Nous vous accompagnons tout au long du cycle marketing et de vente. Nous vous aidons, notamment, à évaluer les canaux promotionnels les mieux adaptés à votre entreprise et à sélectionner les meilleurs services cloud et de gestion de la relation client.

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Comment transformer votre entreprise

Défi

Une entreprise leader du secteur pharmaceutique peinait à atteindre l'indépendance opérationnelle après une scission en raison de leur besoin d'une refonte totale de l'IT. Sa présence dans 90 pays et ses 19 000 employés sans systèmes existants ni documentation générait d'importants risques de retard et de perturbation de l'activité. Afin d'assurer une transition fluide, l'entreprise s'est associée avec Cognizant pour la conception et le déploiement d'un parc IT moderne basé sur une expertise éprouvée dans la réalisation de transformations complexes à grande échelle.

Faits marquants
  • 12 millions de dollars d'économies d'exploitation ;
  • Parc IT international réparti sur 90 pays en 12 mois ;
  • 100 % de disponibilité pour les accords de niveau de service et l'infrastructure dès le premier jour
Lire l'étude de cas complète
Défi

Ce leader pharmaceutique international devait se contenter d'un modèle de prise en charge fragmenté étendu sur 32 partenaires et trois continents. Des processus décousus, des accords de niveau de service obsolètes et une mauvaise gouvernance généraient des coûts imprévisibles et ralentissaient l'adoption technologique. Des volumes croissants de tickets liés aux mises à jour, migrations et acquisitions pesaient encore davantage sur les opérations et nuisaient à l'expérience utilisateur final ainsi qu'à la productivité. Pour résoudre ces problèmes, l'entreprise s'est associée à Cognizant afin de normaliser ses services, de moderniser sa technologie et de concevoir un lieu de travail digital générateur d'efficacité et compatible avec le travail hybride.

Faits marquants
  • 45 % de réduction du taux d'utilisateur à contacter
  • 20 % d'amélioration de la productivité de l'utilisateur final grâce à une résolution proactive et plus rapide
  • Un taux de satisfaction client toujours supérieur à 96 %
Lire l'étude de cas complète
Défi

La faisabilité des essais cliniques posait problème à cette entreprise de biotechnologie de premier plan à cause de la complexité et de l'incohérence des processus. L'utilisation de plusieurs systèmes entraînait un défaut de standardisation des questionnaires, ce qui diminuait l'efficacité des parties prenantes sur site et des équipes internes. Dans le but de rationaliser les opérations, Roche a mis en œuvre Cognizant Shared Investigator Platform (SIP) afin d'établir une approche standard et d'améliorer l'efficacité dans tous les domaines thérapeutiques.

Faits marquants
  • 36 % de réduction du temps de remplissage moyen des questionnaires de faisabilité ;
  • Réduction des délais d'exécution pour atteindre une moyenne de quatre jours en un mois, un record à l'échelle de l'entreprise ;
  • Questionnaires de faisabilité rationalisés pour allouer plus de temps à des problématiques stratégiques et spécifiques à l'étude en cours.
Lire l'étude de cas complète

Nous sommes régulièrement mis en avant par les meilleurs analystes du secteur

Cognizant entretient son image de solide leader sectoriel du point de vue des meilleurs analystes de l'industrie pharmaceutique.


Leader dans l'évaluation Life Sciences Enterprise Platform Services PEAK Matrix® 2025


Leader dans l'évaluation Life Sciences Digital Services Matrix® 2025


Leader Avasant Veeva Digital Services 2025 RadarView™

Leader Worldwide Life Science R&D MarketScape ITO Services 2024

Intelligence économique et conseils IDC

Leader ISG Provider Lens™ Life Sciences Digital Services 2024

Information Services Group (ISG) : recherche technologique mondiale et conseils IT

Classement des 10 meilleurs fournisseurs de l'industrie pharmaceutique, décembre 2024

HFS Research : recherche mondiale et conseils

Leader Worldwide Life Science R&D MarketScape ITO Services 2024

Intelligence économique et conseils IDC

Leader ISG Provider Lens™ Life Sciences Digital Services 2024

Information Services Group (ISG) : recherche technologique mondiale et conseils IT

Classement des 10 meilleurs fournisseurs de l'industrie pharmaceutique, décembre 2024

HFS Research : recherche mondiale et conseils

Consultez la page des récompenses Cognizant pour en savoir plus.

Dernières recherches

L'IA dans l'industrie pharmaceutique : mille milliards de dollars d'opportunité
L'IA dans l'industrie pharmaceutique : mille milliards de dollars d'opportunité

Nos recherches démontrent que l'IA pourrait générer plus de mille milliards de dollars de croissance économique. Les sociétés pharmaceutiques ont une occasion unique d'assurer leur part du gâteau en agissant maintenant pour convertir l'IA en moteur de croissance avant la concurrence.

Deux médecins regardant une radio
L'engagement consommateur redéfini par l'IA dans l'industrie pharmaceutique
L'engagement consommateur redéfini par l'IA dans l'industrie pharmaceutique

Notre indice de disposition envers l'IA révèle quels consommateurs sont les plus susceptibles d'utiliser l'IA lors de leur parcours d'achat de santé, à quels endroits et pour quelles utilisations. Fortes de ces informations, les entreprises pharmaceutiques peuvent ainsi mettre au point une stratégie d'IA consommateur aussi efficace que nuancée.

femme portant un masque et regardant son téléphone

Nos points de vue

La collaboration optimisée dans le cadre des essais cliniques à distance avec une technologie et un alignement des processus intelligents

Cognizant et le programme australien d'essais cliniques à distance Teletrial présentent des cas d’école et des technologies qui permettent de mener des essais cliniques à distance équitables et centrés sur les communautés aux quatre coins de l'Australie.

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Un professionnel de santé explique quelque chose lors d'une visioconférence sur un ordinateur portable
L'éducation au rythme de la science

Découvrez le cas des systèmes d'IA agentique dans le cadre de l'éducation externe aux affaires médicales.

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Structure moléculaire en 3D avec des liens entre les atomes
Gérer le non-respect des traitements médicaux avec les technologies avancées

Les sociétés pharmaceutiques peuvent désormais résoudre le problème de la non-observation intentionnelle grâce à l'IA, à l'IoT et autres. Nous expliquons comment.

En savoir plus
Structure moléculaire en 3D avec des liens entre les atomes
Le choix du meilleur CRM pour le secteur pharmaceutique

L'arrêt du partenariat historique entre Veeva et Salesforce marque un tournant dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Et si la fin d'une ère annonçait un nouveau chapitre de transformation pour votre entreprise ?

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Profil d'une femme dont le visage est parcouru de lignes digitales colorées
Surmonter les principaux défis de l'utilisation de l'IA dans la medtech

Une étude récente menée en partenariat avec Microsoft révèle les principaux défis auxquels font face les décideurs de la medtech lorsqu'il s'agit de concrétiser l'enthousiasme envers l'IA.

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Évaluation des effets de l'IA générative sur l'industrie pharmaceutique commerciale
Développer l'agilité et la capacité d'adaptation pour faire avancer la science et améliorer la vie des patients

Les attentes croissantes, les nouvelles technologies pharmaceutiques et les progrès scientifiques incitent les entreprises pharmaceutiques à s'adapter et à adopter une approche plus centrée sur l'humain qui s'appuie sur un écosystème numérique moderne et interconnecté.

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L'accélération par IA du développement des médicaments

Notre écosystème de partenaires favorise les solutions sur mesure 

Dans notre écosystème de partenaires, nous disposons de plus de 4 850 experts produit afin d'identifier et de développer les meilleures solutions adaptées à vos besoins, quel que soit votre segment.

Leadership

Mohammad Haque

Senior Vice President and Chief Commercial Officer, Life Sciences and Americas

Portrait de Mohammad Haque
Gaurav Marya

Strategic Business Unit Head et Business Unit Integration Lead, Life Sciences

Portrait de Gaurav Marya
Bryan Hill

Vice President of Strategy and Innovation, CDO Health Sciences

Portrait de Bryan Hill
Kavitha Lokesh

Vice President, Life Sciences

Portrait de Kavitha Lokesh
Pritam Raut

Strategic Business Unit Head and Client Partner

Portrait de Pritam Raut

Entamez votre parcours d'exploitation de la technologie pharmaceutique de pointe

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles, notamment dans le secteur des solutions pharmaceutiques.

Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.

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