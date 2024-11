ADX201 – L’ essentiel pour les nouveaux administrateurs Lightning Experience

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,9/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez l’univers d’un administrateur Salesforce en apprenant comment configurer et personnaliser une organisation Salesforce. Dans ce cours de 5 jours conçu pour les nouveaux administrateurs, nos experts vous guident à travers les tâches et les fonctionnalités importantes que les administrateurs Salesforce rencontrent quotidiennement. Découvrez l’architecture de Salesforce, comment gérer les utilisateurs et comment sécuriser votre organisation. Plongez dans les meilleures pratiques en matière de personnalisation, configurez des automatisations pour améliorer l’efficacité et créez des rapports et des tableaux de bord pour l’analyse des données.