Services de mise en œuvre de Duck Creek

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Découvrez des solutions et une expertise spécifiques à votre secteur.
Surmontez vos défis de A&D les plus coriaces avec Belcan.
Améliorez les performances et l'efficacité de votre entreprise.
Redéfinissez votre avantage concurrentiel en matière de fabrication.
Accélérer la croissance grâce à des solutions axées sur le client.
Répondez aux demandes des clients en quête d'une expérience d'assurance en ligne personnalisée, tout en réduisant les risques.
Conservez votre avantage concurrentiel avec des processus et des stratégies rationalisés.
Développez votre culture numérique grâce à des stratégies qui vous permettent de rester en contact avec vos clients.
Nos solutions de données et d'IA s'alignent sur vos résultats d'affaires et produisent des résultats convaincants.
Transformez des expériences d'achat ordinaires en environnements immersifs et attrayants.
Améliorez l'efficacité et la durabilité avec une technologie qui fait avancer l'économie bleue.
Personnalisez les expériences d'apprentissage grâce aux technologies de l'éducation et aux solutions informatiques. Ainsi, vous faites en sorte que les apprenants se sentent valorisés.
Prenez des décisions sur la base des données contextuelles en temps réel grâce à nos solutions digitales.
Stimulez la transformation du secteur automobile avec des solutions informatiques évolutives et un déploiement reposant sur l'IA générative.
Proposez davantage d'options énergétiques, réduisez les charges et améliorez la satisfaction client.
Transformez-vous sur le plan digital pour établir une entreprise plus intelligente, agile et performante.
Créez des stratégies d'innovation des produits, des services et des processus aptes à générer une croissance nouvelle.
Consolidez la fidélité client, encouragez les relations de long terme et optimisez la rentabilité.
Parcourez nos solutions qui améliorent et unifient l'expérience des soins pour des millions de patients.
Concevez une stratégie digitale qui satisfait les clients et à moindre coût.
Gardez une longueur d'avance sur la concurrence grâce aux dernières technologiques telles que l'IoT, l'apprentissage automatique et la Blockchain.
Découvrez les solutions digitales dédiées à l'amplification de l'agilité et de la croissance.
Une expertise sectorielle approfondie pour propulser votre entreprise vers l'avenir.
Parcourez les solutions flexibles et sur mesure de Belcan.
Solution de conversion des pilotes IA isolés en réseaux d'agents de production.
Faites appel à l'IA et transformez les opportunités en valeur.
Accélérez le délai de rentabilisation pour l'IA à la périphérie industrielle.
Maintenir une intégrité élevée tout au long du cycle de vie de l'IA.
Atteignez le prochain palier des performances d'entreprise.
Solution de conversion des pilotes IA isolés en réseaux d'agents de production.
Encouragez un fonctionnement plus sécurisé et centré sur la valeur ajoutée avec des solutions éprouvées de nouvelle génération.
Connectez vos processus, vos collaborateurs et vos informations dans l'ensemble de votre entreprise avec l'automatisation intelligente des processus (IPA) basée sur l'IA.
Connectez les systèmes IA physiques avec l'IA agentique pour vous doter d'une intelligence institutionnelle unique qui vous appartient et qui reste sous contrôle.
Des solutions cloud évolutives et efficaces pour accompagner la transformation des entreprises.
Transformez vos visions ambitieuses en réalités concrètes avec l'expertise nécessaire pour avancer.
Surpassez les cyberadversaires avec une défense préventive basée sur l'IA.
Innovation par l'ingénierie digitale pilotée par l'IA
Optimisez les expériences collaborateur et client de demain avec Cognizant Moment™.
Construisons des solutions audacieuses, intelligentes, autonomes et tournées vers l'évolutivité.
Accélération pour les entreprises : l'avantage de la dernière étape pour l'IA.
Transformez vos opérations grâce à l'orchestration intelligente, l'intégration des plateformes et des partenariats stratégiques.
Augmentez l'efficacité opérationnelle, optimisez les coûts et la vitesse de développement produit.
Améliorez les opérations, augmentez l'efficacité, liquidez la dette technique et modernisez vos applications pour préparer l'avenir.
Processus métier basés sur l'IA pour l'entreprise moderne.
Des informations sur l'IA pour inspirer la transformation de l'entreprise.
Orientez votre modernisation vers le succès avec une stratégie de type volant d'inertie.
Développez les capacités techniques nécessaires à la création d'agents robustes.
Comblez les lacunes entre une grande autorité en matière d'IA et la préparation des entreprises.
Découvrez les dernières tendances de l'IA dans notre newsletter bimensuelle.
Suivez les tendances qui dessinent l'avenir des affaires et gardez une longueur d'avance dans un monde toujours changeant.
Plongez-vous dans nos recherches avant-gardistes, découvrez de nouvelles tendances technologiques et sectorielles
Explorez les domaines de prédilection de Cognizant et de nos clients.
Découvrez comment notre expertise peut vous aider à repérer les opportunités plus tôt et à prendre de l'avance sur le changement.
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professionnels dans le monde
ans d'expérience avec Duck Creek
clients satisfaits
mises en œuvre DCOD
de croissance de la pratique d'une année à l'autre
accélérateurs spécialisés d'IA générative
de réduction d'efforts dans les principaux flux de travail
de compression globale du calendrier du programme
de réduction des coûts de migration
mois d'économie sur un programme pluriannuel
Le secteur des assurances IARD se trouve à un point d'inflexion avec la mission d'affecter les pilotes IA à l'adaptation de la production. Duck Creek mise tout sur l'IA agentique en optimisant la vitesse de mise en œuvre, l'efficacité opérationnelle et le renseignement sur les risques.
En tant que partenaire Premier Tier SI de Duck Creek, Cognizant apporte plus de 15 ans d'expertise dans la mise en œuvre de modules et de filières de premier plan : personnels, commerciaux, E&S, spécialisés, santé et réassurance. Nous travaillons plus vite avec moins de risques en tirant parti de neuf accélérateurs d'IA générative spécialisés que nous prenons soin d'intégrer, pas seulement d'apposer.
Résultat : des programmes 25 à 35 % plus courts, une configuration à 20 à 30 % des efforts requis et des migrations 45 % moins onéreuses.
Le cabinet de conseil de Cognizant évalue le positionnement d'un assureur sur le modèle de maturité de l'IA générative à cinq niveaux afin que les plateformes d'assurance produisent une feuille de route claire de transformation Duck Creek. Nous établissons un plan pour que les assureurs, dont la plupart atteignent le niveau 2, passent niveau 3 (ingénierie augmentée par l'IA) dans les 12 mois. Ce parcours structuré repose sur les pilotes et les programmes de montée en gamme pour évoluer de la situation de départ aux résultats métier fondamentaux. Il permet également de couvrir la sélection de plateforme, la conception de modèle opérationnel cible (target operating model, TOM) et la réduction du coût total de possession, notamment l'analyse de migration DCOD.
L'outillage alimenté par IA de Cognizant transforme les migrations Duck Creek OnDemand (DCOD) pour les rendre plus rapides et moins onéreuses. Notre migrateur intelligent paré pour la production utilise l'IA agentique pour automatiser le profilage et le mappage des données. Ainsi, l'effort de migration se trouve réduit de 60 % tandis que l'extracteur PL intelligent automatise l'extraction de ces données. Associés à plus de 15 accélérateurs, ces outils peuvent réduire les coûts totaux de migration de 45 % et raccourcir les délais jusqu'à 35 %. De ce fait, les assureurs passent à un modèle d'exécution Duck Creek actif en continu.
Nous intégrons des accélérateurs IA à tous les niveaux des mises en œuvre DCOD de bout en bout. L'assistant intelligent accélère de 40 % la capture des exigences.Le configurateur intelligent réduit l'effort de 20 à 30 %. Le valideur de réutilisation des formulaires et l'extracteur PL intelligent accélèrent la validation et le test des formulaires. Cette approche augmentée par l'IA compresse le calendrier général du programme de 25 à 35 %. Ainsi, un projet typique de 30 mois devient l'affaire de 22 à 24 mois. Nous avons activé les modules suivants : Producer, ACORD, UW Persona, Policy , Billing , Claims et Clarity.
Cognizant rend des montées de version sur site gourmandes en ressources plus rapides et plus rentables avec l'outillage automatisé augmenté par l'IA. Nos outils identifient automatiquement les composants non conformes, marquent les personnalisations et fournissent des analyses d’impact intelligent pour déterminer ce qui est compatible ou non avec l'automatisation. Chaque montée de version est conçue dans le but ultime qu'il s'agisse de la dernière. Celle-ci nécessiterait alors une transition finale vers le modèle d'exécution actif de DCOD qui intègre des mises à jour continues.
Les services d'exécution de Cognizant utilisent des opérations assistées par IA pour garantir l'évolution efficace de la plateforme Duck Creek. Notre feuille de route évoque un outil d'adoption circulaire alimenté par IA pour automatiser les mises à jour réglementaires ainsi qu'un générateur de mappage ACORD afin de réduire l'effort d'entretien d'intégration de 35 %. Notre gestion des incidents assistée par IA s'appuie sur une base de défauts connus pour résoudre les problèmes plus rapidement et empêcher les récidives, le tout soutenu par un modèle d'exécution évolutif et de proximité.
Cognizant propose le portefeuille d'accélérateurs par IA générative le plus complet du secteur pour Duck Creek. Il comporte neuf outils spécialement conçus pour chaque étape de mise en œuvre. Répartis sur trois paliers de maturité, ces accélérateurs s'exécutent en toute sécurité au sein de l'instance Azure de l'assureur. Aucune donnée ne quitte jamais l'espace cloud de l'assureur, de même qu'aucune donnée client ne sert à l'entraînement des modèles. Ainsi, nous assurons la conformité avec les cadres de cybersécurité SOC 2 Type II et NAIC.
Pour les assureurs internationaux, la réassurance Duck Creek (DCR) unifie les contrats et libère des efforts manuels. Notre approche inclut la mise en place d'un référentiel financier, l'intégration avec Clarity DB et PeopleSoft ainsi qu'un test complet du cycle de vie, le tout basé sur un modèle de montée de version Active Delivery à coût zéro. Les clients peuvent envisager 15 % de réduction des coûts opérationnels, un traitement 30 % plus rapide et des cycles de règlement 25 % plus rapides.
Cognizant se réfère à un modèle de maturité de l'IA générative à cinq niveaux pour évaluer la situation actuelle des assureurs et produire une feuille de route pratique qui les oriente vers leur positionnement optimal.
Workflows hautement automatisés et orchestrés par l'IA avec surveillance humaine pour les décisions critiques.
IA intégrée nativement dans les opérations Duck Creek et métier : souscription, réclamations, configuration.
Accélérateurs IA intégrés tout au long du cycle de mise en œuvre de Duck Creek (la plupart des assureurs atteignent ce niveau en 12 mois avec Cognizant).
Outils IA pour les développeurs, BA et testeurs individuels sans intégration système (situation de la plupart des assureurs de nos jours).
Pilotes et validations de principe isolés au service de la compréhension de l'IA. La plupart des assureurs que nous contactons sont au niveau 2 (utilisation des outils d'IA pour la productivité individuelle), mais sans intégration systématique des programmes.
Les entreprises au niveau 2 peuvent atteindre le niveau 3 en 12 mois et le niveau 4 en 24 mois en suivant le parcours d'adoption structurée de l'IA par Cognizant :
L'année dernière, Cognizant et ses clients ont reçu quatre récompenses Duck Creek, deux distinctions en innovation IA, une pour l'excellence de l'exécution et une pour l'atteinte de jalons significatifs.
Nous vous aidons à réduire le délai, les coûts et les risques de votre mise en œuvre de Duck Creek. Nous assurons également une maintenance continue pour optimiser la valeur de vos solutions Duck Creek.
Voyons ensemble comment Cognizant vous permettra de basculer dans le digital.
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Nous vous recontacterons prochainement
Veuillez réessayer ou adressez votre demande à inquiry@cognizant.com.