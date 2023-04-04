Information

« Deux semaines après le lancement de la conception de Lender Toolkit Agentic AI Foundation avec nos partenaires, Cognizant et Amazon Web Services (AWS), nous sentons déjà une dynamique. Nous nous appuyons sur AWS Bedrock pour un accès géré et sécurisé aux modèles. Nous avons également accumulé des motifs Strands pour l'exécution d'agents flexibles et conteneurisés...

Le lancement s'effectue avec Cognizant sur la base d'une évaluation de la valeur métier de l'IA agentique et sur une validation de principe afin de bâtir notre socle IA sur AWS. »

– Jeff Neuman, SVP, AI Engineering & Product, Lender ToolKit