Microsoft Business Group

Tirez parti des agents Copilot conçus pour vos versions sectorielles de Dynamics 365 et de Power Platform afin de rationaliser les processus et d'améliorer l'engagement client. Qu'il s'agisse d'optimiser les opérations, d'exploiter les informations sur les données ou de créer des applications sur-mesure, les applications professionnelles Microsoft constituent le socle de la transformation et de la croissance.
Agents Copilot
Tirez parti de Microsoft Copilot pour les ventes, les services ou la finance, ou de Copilot par Cognizant pour les assurances, la vente au détail ou la fabrication afin de générer des résultats métier positifs.
Dynamics 365
Tirez parti des capacités CRM (customer relationship management ou gestion de la relation client) et ERP (enterprise resource planning ou progiciel de gestion intégré) de Dynamics 365 pour obtenir des informations exploitables et offrir des expériences clients exceptionnelles.
Power Platform
Donnez aux entreprises les moyens de créer leurs applications personnalisées, d'automatiser les workflows et de visualiser des données en low-code avec Power Apps, Power Automate et Power BI.
Solutions sectorielles
Tirez parti des clouds sectoriels, notamment dans les domaines de la vente au détail, de la fabrication, de la santé et de la finance avec des canevas et des modèles de données prédéfinis pour réduire le délai de mise en œuvre.