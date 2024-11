MKT101 – Création et analyse des parcours clients à l’aide de Marketing Cloud

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,9/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment créer des interactions client uniques et mémorables à l’aide de Marketing Cloud. Dans ce module de cinq jours animé par un formateur, vous apprendrez à créer des parcours clients dans Marketing Cloud. Notre équipe d’experts vous donnera ses recommandations pour l’implémentation, le suivi et l’analyse de vos parcours. Vous pourrez ainsi mieux concevoir des parcours personnalisés et interagir avec votre clientèle de manière inédite et intéressante.