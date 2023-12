Solutions pour les laboratoires

Restez compétitif grâce au design de laboratoires numériques et à l'assistance Favorisez l'innovation en laboratoire grâce à l'automatisation, à l'analyse de données avancée et à la conformité aux normes GxP. Développez un laboratoire numérique basé sur le cloud intégrant des composants physiques et des couches d'application. Nos services d'informatique de laboratoire complets garantissent une stratégie, une feuille de route et une sélection technologique sans faille. Nous aidons nos clients à concevoir, élaborer, construire, tester, valider et déployer des systèmes de gestion des données de référence. Nous fournissons une assistance sur site dans les laboratoires de R&D et de production, dans le respect des normes GxP. Cognizant peut vous aider à optimiser vos processus de laboratoire, booster votre productivité et favoriser l'innovation. Ensemble, nous pouvons exploiter tout le potentiel des données de votre laboratoire à l'aide de l'analytique avancée pour une prise de décision intelligente, créer les laboratoires numériques du futur et renforcer la compétitivité de votre entreprise.