B2B110 – Gérer et commercialiser une vitrine de Commerce B2B

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,9/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment gérer, commercialiser et personnaliser une vitrine Salesforce Commerce B2B existante à l’aide du modèle Lightning Web Runtime (LWR). Dans ce cours de 2 jours dispensé par un instructeur, apprenez à configurer les éléments essentiels de la vitrine, notamment les acheteurs, les produits, les politiques de droits, les stratégies de marketing et de tarification, les devises et les marchés, et les personnalisations de la vitrine. Améliorez votre vitrine en créant une expérience de commerce transparente et connectée pour les acheteurs professionnels, qui génère des revenus grâce à de petits et grands achats, et renforce votre marque en tant que fournisseur fiable de biens et de services essentiels aux opérations commerciales des acheteurs.