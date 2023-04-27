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Services de processus métiers
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AGIR AVEC PERSPICACITÉ ET RAPIDITÉ

Processus métier basés sur l'IA pour l'entreprise moderne

Le leadership par les opérations pilotées par l'IA qui libère l'efficacité et la croissance

L'IA redéfinit le fonctionnement des entreprises, de la prise de décision à l'expérience client. Nous aidons les dirigeants internationaux à repenser leurs opérations avec l'IA et l'automatisation au service de la rapidité, des valeurs et des expériences centrées sur le client à grande échelle.

En tant que partenaire de confiance de certaines des plus grandes entités mondiales avant-gardistes, nous apportons nos connaissances sectorielles approfondies, une excellence éprouvée des processus et une automatisation de pointe afin d'établir des modèles opérationnels modernes conçus pour l'ère de l'IA. Nous fusionnons technologie, données et empathie pour aider votre entreprise à anticiper les besoin des clients, à réagir plus rapidement et à se pérenniser.

Faites de l'IA un avantage compétitif pour votre société, vos collaborateurs et vos clients.

Résultats concrets et ROI important

Quelques-uns de nos résultats

> 15 %

d'augmentation des recettes par transaction

600 %

d'accélération du traitement des demandes

900 M$

de réduction des coûts

50 %

d'accélération de la mise en marché

50 %

d'accélération des processus de commande

UN ROI X 8

avec l'automatisation intelligente

90 %

d'augmentation du CSAT

À la une : établir des cultures prospères pour les humains et l'automatisation

Une table ronde avec Ganesh Ayyar en vedette

L'avenir du travail n'oppose pas les humains à l'IA, il consiste à les faire prospérer ensemble. Au Fortune COO Summit, Ganesh Ayyar, President of Intuitive Operations and Automation and Industry Solutions Group chez Cognizant, a partagé ses critères pour une entreprise basée sur l'IA.

bps
L'IA EN PRATIQUE

Utilisations actuelles de l'IA

Nous nous associons à des entreprises visionnaires pour transformer radicalement les opérations grâce à l'innovation et à une collaboration homme-machine inégalée.

ADTECH ET PUBLICITÉ DIGITALE

Des données de qualité supérieure pour des publicités plus saines et pertinentes avec l'approche HITL

ADTECH ET PUBLICITÉ DIGITALE

Des données de qualité supérieure pour des publicités plus saines et pertinentes avec l'approche HITL

Au service des plus grands réseaux d'annonceurs du monde avec la validation HITL pour la génération et le placement des publicités. Via l'annotation de millions de créateurs de contenu et de pages de destination, ainsi que l'application de politiques de sécurité de la marque, nous maintenons le taux de qualité des données à 99,9 %. Nous renforçons ainsi la pertinence des publicités, la sécurité de l'utilisateur et la confiance de l'annonceur.

une femme travaille sur un ordinateur de bureau

GESTION DE CONTENU

Amélioration de la sécurité de l'IA pour un contenu plus sécurisé

GESTION DE CONTENU

Amélioration de la sécurité de l'IA pour un contenu plus sécurisé

Nous favorisons la gestion intelligente des contenus des plateformes leaders du partage vidéo afin d'augmenter l'adoption et l'engagement utilisateur à l'aide des approches HITL et RLHF. Ainsi, la prise de décision des classificateurs basiques augmente de 10 à 15 %. Nos copilotes de politiques basés sur la génération augmentée par récupération (RAG) améliorent l'efficacité des révisions humaines jusqu'à 30 %.

un homme travaille sur un ordinateur de bureau

RECHERCHE FINANCIÈRE

Automatiser la recherche financière pour des résultats plus précis, plus rapidement

RECHERCHE FINANCIÈRE

Automatiser la recherche financière pour des résultats plus précis, plus rapidement

Transformez la recherche financière avec une solution basée sur une IA agentique pour accélérer le cycle de recherche, augmenter la précision des résultats et réduire la charge cognitive des analystes.

Des mains occupées à taper au clavier, image du travail actif dans un bureau moderne.

ÉTUDE DE MARCHÉ

Automatisation de la veille médias et de marque pour développer les ventes

ÉTUDE DE MARCHÉ

Automatisation de la veille médias et de marque pour développer les ventes

Solution d'IA générative pour la veille de marque qui automatise l'analyse des médias et des réseaux sociaux à la recherche des opinions à l'égard de la marque et des produits, analyse et fournit rapidement des informations plus solides sur les acheteurs pour les campagnes de vente et de marketing.

Gros plan sur une femme portant des lunettes.

BPS et services d'automatisation

En tant que partenaire opérationnel de certains des plus grands pionniers mondiaux du numérique, nous sommes à la pointe de l'innovation au quotidien. Nous combinons notre expertise spécifique en mise en œuvre de modèles d'exploitation modernes avec notre connaissance sectorielle approfondie et notre leadership dans l'automatisation des processus pilotée par l'IA. Résultat : des opérations plus intelligentes, plus rapides et plus adaptatives pour que vos opérations d'exploitation restent pertinentes et pérennes.

ia

Accélérateurs d'activité par IA
Adoptez plus rapidement l'IA et l'automatisation grâce à nos solutions préconfigurées dédiées aux processus métiers.
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formation-ia

Services de données d'entraînement de l'IA
Concevez et dimensionnez l'IA professionnelle avec des données multimodales de qualité supérieure et la précision des humains dans la boucle.
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entreprise

Opérations pour accélérer le développement
Faites croître les scale-ups du digital et les nouvelles sources de revenus à la vitesse des idées.
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cognizant-neuro

Processus métier Cognizant Neuro®
Simplifiez et accélérez l'adoption de l'automatisation, intégrez et orchestrez les ressources pour obtenir des résultats plus rapidement. 
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expérience employé

Employee experience
Augmentez la productivité et proposez des expériences employé personnalisées à grande échelle à l'aide de l'IA.
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Finances

Finance et comptabilité
Générez davantage de valeur à partir de la finance et de la comptabilité grâce à des décisions intelligentes et à l'automatisation des processus.
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opérations géospatiales

Opérations géospatiales
Récupérez, analysez et appliquez des données d'emplacement avec précision pour des décisions stratégiques, une efficacité opérationnelle et des expériences client améliorées.
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Automatisation intelligente

Automatisation intelligente
Réalisez des performances et des économies d’échelle élevées avec des plateformes digitales basées sur l'IA et l'expertise des processus.
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Marketing

Opérations marketing
Augmentez la vitesse, la portée et l'impact. Maximisez les retours sur investissement marketing grâce à la puissance de l'IA.
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Marketing

Assistance client omnicanal
Proposez une expérience client intuitive, personnalisée et transparente avec des solutions basées sur l'IA.
En savoir plus

Marketing

Fiabilité et sécurité
Détectez les fraudes, prévenez-les et réagissez aux comportements à risque en ligne en vous appuyant sur l'expertise humaine et les systèmes IA.
En savoir plus

pictogramme cible

Banques et services financiers
Générez de la croissance en proposant des expériences intuitives, une efficacité et une innovation inégalées, le tout soutenu par la puissance de l'IA.
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pictogramme commentaire

Marchés de capitaux
Améliorez l'expérience des investisseurs, renforcez l'efficacité des processus et améliorez la gestion des risques grâce à l'IA.
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icône temps

Communications, médias et technologie
Développez de nouvelles sources de revenus grâce à l'IA et offrez des services plus efficaces.
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icône réseau

Santé
Adoptez les opérations de soins de santé basées sur l'IA pour une croissance favorisant de meilleures expériences et une efficacité qui change la donne.
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icône idée

BPaaS santé
Améliorez les opérations des régimes de santé grâce à des solutions technologiques pré-intégrées et à des processus éprouvés.
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icône idée

Assurance
Traitez les demandes d'indemnisation plus rapidement, réduisez les erreurs et améliorez la satisfaction des clients grâce à l'IA et à des opérations commerciales modernes.
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icône idée

Industrie pharmaceutique
Développez les perspectives et l'innovation centrée sur le client ; augmentez l'efficacité grâce aux solutions basées sur l'IA.
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industrie

Industrie
Accélérez la production, augmentez l'efficacité et améliorez la qualité grâce à des solutions basées sur l'IA et à des opérations commerciales modernes.
En savoir plus

Opérations hypothécaires

Hypothèque
Modernisez la gestion des prêts hypothécaires tout en réduisant les coûts grâce à Cognizant, votre fournisseur de services hypothécaires pilotés par l'IA agréé par le NMLS.
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Distribution

Vente au détail
Proposez des expériences d'achat basées sur l'IA pour augmenter l'engagement, moderniser les opérations en magasin et accélérer les revenus.
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transport

Transport et logistique
Livrez plus rapidement grâce à l'optimisation des itinéraires, à la maintenance prédictive et à la gestion des stocks basées sur l'IA.
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déplacement

Déplacement et hôtellerie
Proposez des expériences omnicanales exceptionnelles basées sur l'IA qui augmentent l'engagement et soutiennent la croissance du chiffre d'affaires.
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services publics

Utilities
Fournissez une énergie sûre, efficace et fiable grâce aux opérations commerciales, aux données et à l'ingéniosité humaine intégrées à l'IA.
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Une nouvelle feuille de route pour la croissance

Les dirigeants d'entreprise évoquent quatre domaines connaissant de profonds bouleversements : l'organisation et les personnes, l'expérimentation à des fins d'innovation et de création de sources de revenus, les écosystèmes de partenariat et la création de processus dynamiques avec l'IA.

Insights

LIVRE BLANC

La consolidation avant l'autonomie

Ce livre blanc, co-écrit par des cadres de Cognizant ainsi que Venbrook, notre partenaire stratégique et client, détaille les approches stratégiques vers l'autonomie en matière d'IA dans le secteur des assurances.

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Une image abstraite d'un réseau de LED bleues reliées entre elles au-dessus d'un tableau digital.

LIVRE BLANC

De la réaction à la refonte : redéfinir la confiance et la sécurité dans le jeu vidéo

Avec plus de 3,5 milliards de joueurs à travers le monde, le secteur est amené à repenser les notions de confiance et de sécurité (T&S, Trust and Safety) afin de mieux gérer les menaces montantes telles que le harcèlement, la désinformation et les deepfakes générés par IA. Ce basculement met en valeur l'influence à double tranchant de l'IA, les défis de la modération et l'importance grandissante de la délocalisation stratégique pour la création d'expériences de jeu plus saines et plus authentiques.

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Détails des feuilles d'une succulente de type agave attenuata

ENTRAÎNEMENT DE L'IA

Cartographier l'avenir dans un monde sans conducteur

La cartographie haute définition est un facteur indispensable à la création d'un monde de véhicules autonomes sans conducteur. Plongeons-nous dans les données qui alimentent les cartes haute définition.

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Des voitures lancées à grande vitesse sur une route dotée d'une surcouche de détails de suivi

LIVRE BLANC

La révolution du règlement des réclamations avec l'IA agentique

Découvrez comment nous exploitons l'IA agentique pour relever les défis les plus urgents du secteur de la santé.

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Vue d'un long couloir baigné de lumière bleue et constellé de points digitaux.

LIVRE BLANC

Le guide d'entreprise de l'IA agentique

Découvrez le parcours des validations de principes jusqu'à la transformation de production à l'échelle de l'entreprise vers l'IA agentique.

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Une femme regarde un écran.

INFORMATIONS

Il est désormais temps de renforcer les stratégies de prévention de la fraude

La montée de la criminalité financière représente l'occasion idéale de transformer en profondeur les stratégies de prévention de la fraude et de prendre l'avantage sur le plan concurrentiel.

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Un rendu digital d'une icône de cadenas superposée à une interface circulaire complexe, symbole de la sécurité des données.

LIVRE BLANC

L'IA générative dans les opérations métier

L'IA générative représente la convergence des intelligences humaine et machine, donnant lieu à des opportunités inédites dans tous les secteurs. Nous les explorons en détail dans ce livre blanc.

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Un homme utilise un téléphone avec IA, certainement pour recourir à un assistant conversationnel.
Cognizant nommée Leader dans le rapport NEAT 2025 sur la transformation des achats par NelsonHall

Cognizant a été nommée Leader dans l'évaluation NEAT de la modernisation des achats par NelsonHall.

Lire le rapport
Cognizant nommée Leader dans le rapport NEAT 2025 sur la transformation des achats par NelsonHall
Cognizant nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services d'opérations concernant la fraude et la conformité financières (FCC) par Everest Group

Cognizant a su faire reconnaître ses points forts en matière de fraude et de conformité financières par Everest Group.

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Cognizant nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services d'opérations concernant la fraude et la conformité financières (FCC) par Everest Group
Cognizant nommée Leader dans le rapport ISG Provider Lens™ 2025 sur les services d'externalisation de la comptabilité (FAO)

Cognizant a été nommée Leader des quatre catégories (paiement, conversion, comptabilité et services fiscaux ainsi que planification et analyse financières) dans cette évaluation.

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Cognizant nommée Leader dans le rapport ISG Provider Lens™ 2025 sur les services d'externalisation de la comptabilité (FAO)
Cognizant reconnue comme leader Horizon 3 2025 dans le rapport sur les meilleurs fournisseurs de services pour les banques commerciales par HFS

Cognizant a été classée leader Horizon 3 Market Leader par HFS qui récompense sa création de nouvelles sources de valeur ajoutée par la transformation de l'écosystème. 

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Les meilleurs fournisseurs de services pour les banques commerciales, 2025
Cognizant nommée Leader et Star Performer dans l'évaluation PEAK Matrix® L&A Insurance BPS and TPA 2025 d'Everest Group

Le secteur des assurances-vie et des produits d’épargne-retraite évolue rapidement et les capacités de Cognizant dans ce domaine sont très reconnues.

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Peak Matrix star performer
Cognizant nommée chef de file dans l'opérationnalisation de l'IA générative pour les organismes payeurs de santé

Les capacités de Cognizant sont saluées par Everest Group alors que l'IA générative transforme le secteur des organismes payeurs de santé.

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Opérationnalisation de l'IA générative dans le secteur de la santé
Cognizant nommée Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® Post-approval Pharmacovigilance (PV) Operations 2025 d'Everest Group

Cognizant a été reconnue leader de pharmacovigilance post-autorisation par Everest Group.

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Peak Matrix Post Pharamacovigilance operations
Cognizant nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix® Intelligent Process Automation Solutions 2025 d'Everest Group

Les forces de Cognizant en API saluées par Everest Group

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Peak Matrix Intelligent process automation
Everest Group® désigne Cognizant comme leader des services marketing dans l'évaluation PEAK Matrix® Marketing Services 2025

Cognizant a été reconnue par Everest Group® pour ses capacités de services marketing.

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Logo Everest Group
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Guide de référence rapide sur les services de processus métier et des processus métier en tant que service

L'externalisation des processus métiers (BPO) a considérablement évolué, passant d'une mesure de réduction des coûts à un moteur d'innovation. Il englobe désormais l'excellence des processus, l'IA, l'automatisation et les résultats métiers critiques. Grâce à ces progrès et aux nouveaux mécanismes contractuels, on parle désormais souvent de services de processus métiers (BPS) ou d'opérations commerciales modernes.

La BPO est le transfert de la responsabilité d'un flux de travail ou d'un processus métier spécifique à un prestataire de services métiers. Le prestataire gère le personnel, la technologie et les actifs nécessaires au processus et est responsable des résultats de l'entreprise. À l'origine, la BPO était utilisée pour réduire les coûts grâce à l'arbitrage des coûts de main-d'œuvre. Les services de BPO modernes s'appuient fortement sur la technologie et les données pour fournir de meilleurs résultats, plus rapidement et à moindre coût. Les prestataires utilisent des technologies comme l'automatisation et l'IA, de nouveaux modèles de gestion des talents, la refonte et la simplification des données et processus pour favoriser l'innovation et accélérer une croissance rentable.

Les services de BPO modernes reposent sur un objectif commun au prestataire et au client : les contrats intègrent souvent le partage des risques, une tarification basée sur les résultats et des modèles de commercialisation conjoints.

BPS est un terme plus large qui inclut la BPO. Bien que l'expression soit souvent utilisée pour éviter la notion d'externalisation, ayant pu susciter l'appréhension de certains responsables des achats par le passé, les BPS comprennent l'optimisation des processus, les services gérés et les services de conseil n'entraînant pas de transfert de personnel vers le prestataire. La nature de l'externalisation des processus métiers et des services de processus métiers évolue depuis plus de dix ans. Les principaux fournisseurs créent de la valeur dans le cadre de partenariats favorisant une croissance rentable et durable plutôt qu'une réduction drastique des coûts.

Les opérations métiers (business operations) modernes utilisent les technologies de pointe, les données, les talents et les écosystèmes collaboratifs pour stimuler l'innovation, atteindre l'efficacité opérationnelle et créer de la valeur pour un large éventail de parties prenantes dans un environnement d'affaires en constante évolution. Elles reposent sur la simplicité, la fluidité, la créativité et la rentabilité, et peuvent avoir un impact très rapidement.

Les BPaaS sont un type de BPO reposant sur un modèle de services cloud. Les services BPaaS sont connectés à d'autres services, SaaS, PaaS et IaaS notamment, et entièrement configurables. Les services BPaaS fournissent aux entreprises les personnes, processus et technologies dont elles ont besoin pour proposer des services à l'utilisation (pay per use) en s'appuyant sur la disponibilité et l'efficacité d'un système basé sur le cloud. Cette approche des opérations réduit considérablement le coût total de possession en fournissant une solution à la demande basée sur les services nécessaires, plutôt que sur l'achat d'une offre globale liée à une seule application.

Les services BPaaS permettent aux entreprises de rester en phase avec les meilleures pratiques du secteur et les avancées technologiques. Les entreprises peuvent également augmenter facilement le niveau de leurs services de processus métiers pendant les périodes de pointe et commercialiser plus rapidement de nouveaux produits et services grâce à la flexibilité et à l'agilité opérationnelles uniques des BPaaS.

Les services modernes d'externalisation des processus métiers présentent de nombreux avantages, que ce soit la refonte des processus et la simplification du modèle d'exploitation, la flexibilité, la résilience, la rapidité, l'innovation ou l'impact direct sur les résultats. Il s'agit notamment des avantages suivants :

  • Augmentation du revenu par transaction en intégrant de l'IA aux systèmes de commande pour analyser des paniers.
  • Amélioration des expériences client et employé, en utilisant le design thinking pour refondre des processus et l'assistance multicanal, qui intègre le chat, le téléphone, les médias sociaux, les emails, les données et les processus enrichis par l'analytique pour résolution plus rapide des problèmes.
  • Meilleure la rentabilité grâce à la réduction des coûts
  • Meilleure productivité grâce à la technologie, aux données et à la refonte des processus
  • Une commercialisation plus rapide des nouveaux services grâce à un accompagnement spécialisé permettant aux entreprises de tester, itérer et concrétiser de nouvelles idées.
  • Avancée vers l'économie circulaire en simplifiant les opérations et en intégrant la réutilisation et le recyclage
  • Accès à des experts qualifiés et à des principes d'exploitation modernes
  • Mise en relation avec d'autres fournisseurs au sein d'un écosystème spécifique et innovation croisée dans différents domaines.
  • Accès aux compétences dans les domaines technologiques émergents tels que l'IA et l'IA générative

La BPO et les BPS peuvent améliorer l'efficacité des processus grâce à l'accès à une expertise, une technologie et des ressources de premier ordre qui favorisent l'amélioration des performances de l'entreprise et vous aident à évoluer. Les technologies, comme l'IA et l'automatisation, peuvent supprimer les tâches fastidieuses et réduire les risques tout en améliorant les expériences employé et client. Les processus étant spécifiques à un secteur, les fournisseurs spécialisés dans votre secteur ont optimisé leurs opérations pour répondre aux besoins de nombreux clients.

Dans le domaine des processus, l'automatisation associée à la refonte des processus et à l'intelligence artificielle (IA et IA générative) est souvent appelée automatisation intelligente des processus (IPA). L'un des principaux avantages de l'IPA est de faciliter une vision de globale des processus métiers par-delà des silos, en reliant données, connaissances et personnes pour améliorer les résultats de l'entreprise.

Les fournisseurs de BPO s'appuient sur l'automatisation, l'analytique et l'IA pour réduire les coûts et améliorer considérablement les parcours clients et employés.

Oui. Alors que les services traditionnels de BPO concernent principalement les processus de back-office, les services modernes de BPO soutiennent à la fois les processus critiques et non critiques. En voici quelques exemples :

  • Finance et comptabilité
  • Marketing et ventes
  • Expérience employé
  • Service client
  • Ressources humaines (RH)
  • Chaîne logistique

Les services de processus métiers modernes offrent un appui spécialisé dans des domaines propres à chaque secteur : gestion des prestations et des demandes de remboursement ou cycle des recettes dans le secteur de la santé, gestion d'actifs et gestion de fortune dans le secteur bancaire, essais cliniques et développement de médicaments ou réglementation et conformité dans le secteur pharmaceutique, retail analytics et gestion des commandes dans le secteur de la vente au détail, notamment.

Une connaissance sectorielle approfondie et le fait de disposer d'actifs numériques et de plateformes permettant d'accélérer la mise en œuvre sont des moyens importants pour les fournisseurs de BPO de se différencier.

L'IA générative est en train de transformer les services de processus métier (BPS) en augmentant leur efficacité, leur précision et leur adaptabilité. L'IA générative aide à automatiser les tâches répétitives, à améliorer la prise de décision, à optimiser le service client et les workflows en identifiant les goulets d'étranglement et en adaptant les services aux besoins individuels du client.

L'IA agentique est un type d'intelligence artificielle capable d'agir et de raisonner de manière autonome, de collaborer avec les humains et de s'adapter aux environnements changeants. Contrairement aux IA conventionnelles qui nécessitent souvent des instructions spécifiques pour chaque tâche, l'IA agentique est en mesure de résoudre en toute indépendance des problèmes complexes à plusieurs dimensions grâce à un raisonnement sophistiqué et à une planification itérative.

L'IA agentique transforme les services de processus métier (BPS) en profondeur en améliorant leur efficacité, leur précision et l'innovation. En termes de cas d’utilisation, citons notamment l'automatisation des processus complexes, la prise de décision optimisée, l'amélioration de l'expérience client par interactions personnalisées, la rationalisation des opérations et la prise en charge de la formation du personnel.

En période de turbulences, les entreprises audacieuses peuvent se démarquer de leurs concurrents en prenant des mesures stratégiques alors que d'autres reportent leurs investissements. La BPO aide les entreprises à traverser les incertitudes rapidement et en toute confiance. Parce qu'elle modernise les processus, intègre les nouvelles technologies et connecte les données à l'échelle de l'entreprise, la BPO moderne leur permet d'anticiper et réagir rapidement aux nouvelles tendances, ainsi que d'autofinancer leur croissance grâce aux gains de productivité.

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Pour en savoir plus sur les avantages de l'automatisation et des services de processus métiers pour votre entreprise, veuillez renseigner les informations ci-dessous et nous vous recontacterons.

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