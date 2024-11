ADX361 – Administrer des solutions Service Cloud intelligentes

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : — (nouvelle formation)

Découvrez comment créer des expériences de service client personnalisées et intelligentes avec Service Cloud et Einstein for Service. Dans ce cours de 3 jours dispensé par un formateur, apprenez à créer des flux Omni-Channel, acheminer les conversations des agents de service avec Omni-Channel avancé, personnaliser les sites Experience Cloud en libre-service et configurer la messagerie pour In-App and Web (MIAW). Utilisez Einstein for Service pour personnaliser les solutions d’intelligence artificielle (IA) prédictives et génératives, y compris les bots Einstein standard et avancés, les recommandations d’articles et de réponses Einstein, les réponses de service et les résumés de travail, qui s’intègrent de manière transparente à Service Cloud pour stimuler la productivité des agents, atteindre des résolutions plus rapidement et augmenter la satisfaction des clients.