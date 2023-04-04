Les opérations CRM efficaces sont un fondement essentiel des objectifs d'acquisition et de rétention de clients d'une entreprise de services publics. Mettre en place un système robuste de gestion de la relation client ou CRM n'est pas particulièrement simple. Les entreprises doivent d'une part identifier les technologies les plus adaptées à leurs besoins, et d'autre part définir des stratégies de gestion du changement efficaces afin d'aligner leurs employés et processus sur leurs objectifs stratégiques.

Le pôle international CRM de Cognizant dispose d'une vaste expérience dans la mise en œuvre de solutions CRM à travers la chaîne de valeur des compagnies d'électricité. Pour ce faire, nous avons établi un partenariat avec les principaux fournisseurs de CRM. Ces partenariats nous permettent de répondre aux exigences CRM spécifiques aux entreprises de services publics à l'aide de canaux mobiles, sociaux et de commerce électronique.

Plus important encore, l'expertise technologique de Cognizant, combinée à des conseils pour les affaires, aide les organisations à mettre en œuvre et à adopter avec succès les technologies CRM, garantissant ainsi une meilleure relation client et un ROI plus élevé.