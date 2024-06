Développement durable et citoyenneté d'entreprise

Investissements dans nos communautés

La technologie révolutionne le travail à l'échelle de l'économie mondiale et ouvre des opportunités sans précédent. Malgré ces avancées, de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à l'éducation, à la formation et aux opportunités d'emploi indispensables pour améliorer leur mobilité économique et sociale dans ce paysage en mutation. Depuis 2018, Cognizant a investi 70 millions de dollars dans des fonds philanthropiques en octroyant 117 subventions à 77 organisations qui se consacrent à la préparation de la main-d'œuvre de tous âges dans le monde.

Depuis 2005, la Cognizant Foundation India s'est également associée à des organisations à but non lucratif sur tout le sous-continent. Ses interventions portent sur l'autonomisation des personnes handicapées, la promotion du développement holistique de l'enfant et la promotion de l'égalité des sexes dans deux domaines thématiques : 1) Health4All vise à améliorer l'accessibilité à des soins de santé de qualité, et 2) Future4All vise à créer un avenir meilleur grâce à l'éducation et aux compétences.