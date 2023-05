Rationalisez la gestion de votre ERP

Cognizant fournit une expertise digitale pour les principales solutions ERP et de gestion de la supply chain. Nous aidons les entreprises spécialisées dans la production par processus à gérer la consolidation industrielle, la complexité d'une chaîne d'approvisionnement mondiale et l'instabilité des prix des marchandises. Notre expertise couvre l'ensemble des besoins, de la définition des feuilles de route à la conception, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes informatiques, ainsi que l'exécution de processus back-office.

Nos solutions destinées au secteur des produits chimiques reposent sur des normes sectorielles qui peuvent réduire considérablement les délais de déploiements de solutions ERP à grande échelle des entreprises de produits chimiques.