CPQ301 – Configuration et administration d’une solution Salesforce CPQ

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,7/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment configurer une solution Salesforce CPQ de bout en bout avec des fonctionnalités prêtes à l’emploi. Au cours de cette formation de 5 jours, nos experts CPQ vous fourniront une vue détaillée de Salesforce CPQ et de ses applications. Vous découvrirez comment configurer et gérer des produits, établir des remises et des méthodes de tarification, créer et gérer des abonnements et formuler des solutions permettant de répondre à des exigences opérationnelles CPQ courantes afin de mettre en oeuvre une solution Salesforce CPQ pour votre entreprise.