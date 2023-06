Downstream

Les solutions de merchandising de Cognizant pour les magasins de proximité incluent l'automatisation des magasins, les contrôles en temps réel et la visibilité et des informations opérationnelles pour les ventes et les opérations. Les fonctions associées incluent la planification de l'offre et de la demande, la visibilité et la gestion du circuit d'approvisionnement, le merchandising, la gestion des fournisseurs et les paiements digitaux.