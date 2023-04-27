Assurance et ingénierie qualité
Quelques-uns de nos résultats
Obtenez un avantage compétitif avec des sorties produit plus rapides, fiables et réalisées grâce à nos solutions qualité intelligentes et basées sur des plateformes.
Nos domaines d'intervention
Forte de partenariats internationaux et de plus de 1 000 clients de tous secteurs, Cognizant apporte une qualité irréprochable et des solutions d'assurance et d'ingénierie qualité (QE&A) de nouvelle génération pour vos initiatives les plus importantes.
Test en continu par automatisation et IA générative
Au-delà de l'automatisation traditionnelle des tests, Cognizant® Intelligent Quality Engineering dynamise le cycle de test par l'intégration de l'IA pour améliorer la qualité ascendante, accélérer les processus et permettre une optimisation prédictive doublée d'une observabilité de la production.
Ingénierie qualité de bout en bout | Anticipation et observabilité | Gestion des données de test | Test de phase initiale
Renforcement de la fiabilité de l'IA : de l'incertitude à la confiance
L'étape ultime de la mise en œuvre de l'IA génère un pic de complexité. Les biais, les décalage et le manque d'explications apparaissent souvent à grande échelle, ce qui rend l'assurance qualité indispensable. Cognizant® AI Assurance garantit une mise en œuvre efficace de l'assurance qualité pour les systèmes d'IA permettant aux enterprises d'effectuer des déploiements à grande échelle en toute confiance.
Assurance de données | Assurance qualité fonctionnelle et des modèles | Assurance fiable | Assurance non fonctionnelle
Solutions sectorielles d'ingénierie qualité
Cognizant® Business Assurance vous aide à atteindre vos objectifs métier en tirant parti de son expertise approfondie du domaine afin d'assurer une qualité de bout en bout (E2E) sur toutes vos opérations principales, conformément à la règlementation sectorielle. Nous accompagnons les entreprises vers une adoption responsable de l'IA et le lancement sécurisé de leurs produits.
Assurance des processus métier (BPA) front-to-back | Assurance produits standard | Assurance de conformité règlementaire | Test d’acceptation utilisateur
L'avenir en toute sérénité
L'intégration de nouvelles technologies à des systèmes existants et aux environnements informatiques peut devenir une gageure. Cognizant® Technology Assurance accompagne les entreprises vers la résilience et l'adoption fluide de technologies d'avenir à l'aide de solutions adaptatives d'ingénierie qualité pour les plateformes professionnelles, les environnements cloud et les appareils connectés.
Nos clients restent pionniers grâce à nos solutions QE accélérées qui prennent en charge la modernisation et gèrent les complexités de technologies en pleine évolution.
Assurances plateforme cloud | Assurances de modernisation et de migration | Assurances du phygital, de l'IoT et de la mobilité | Automatisation des tests robotiques
Améliorer la valeur et l'expérience de la marque
Nous proposons des tests non-fonctionnels, complets et basés sur des indicateurs ainsi que des services d'observabilité pour garantir la personnalisation, l'accessibilité, l'inclusivité, la durabilité, la rapidité et la sécurité des expériences. Les capacités de Cognizant® Experience Assurance constituent une solution d'ingénierie qualité exhaustive pour les écosystèmes digitaux complexes.
Assurance de l'expérience client | Test de performance | Ingénierie de la résilience et des aléas | Test de sécurité | Test d’accessibilité | Test de durabilité
Pour une architecture qualité de nouvelle génération
Des innovations accélérées, une adoption étendue de l'IA et des besoins métier en évolution impliquant des transformations d'envergure exigent un basculement du contrôle qualité traditionnel à l'ingénierie qualité axée sur l'IA. Cognizant® Quality Advisory & Architecture facilite cette transition et stimule la transformation qualité grâce à un cadre de conseil complet basé sur l'IA et adapté aux besoins organisationnels.
Architecture qualité à l'échelle de l'entreprise | Solutions QE modernes basées sur l'IA | Transformation et formation de la QE de bout en bout
Assurance IA Cognizant | Adapter l'IA en toute confiance
L'assurance IA de Cognizant fiabilise les performances à grande échelle grâce à la testabilité, la traçabilité et la fiabilité embarquées tout au long du cycle de vie IA. Nous aidons les entreprises à évaluer, tester et surveiller les fonctionnalités des modèles IA, des agents et des applications afin d'accélérer le déploiement et d'assurer des effets commerciaux mesurables.
Assurance expérience client pour une valeur de marque accrue
Les clients d'aujourd'hui sont moins indulgents vis-à-vis des expériences clients médiocres. Il ne suffit plus d'offrir les bonnes fonctionnalités ; c'est l'expérience globale qui compte vraiment pour la réussite à long terme de l'entreprise.
Cognizant CX Assurance (CXA) offre une approche holistique qui synchronise les objectifs de l'entreprise, de la technologie et des clients. Elle favorise également un meilleur retour sur investissement en matière d'expérience client.
Automatisation robotisée des tests de Cognizant
Grâce aux progrès rapides de la robotique, la capacité à réaliser des tests de qualité et de conformité augmente de manière exponentielle en termes de vitesse et d'échelle. Les capacités d'automatisation des tests robotiques de Cognizant transforment des secteurs d'activité en accélérant les lancements de produits pour garantir que les utilisateurs finaux retirent la plus grande valeur possible des services et des biens physiques et numériques.
Des exemples concrets
Ces résultats démontrent comment la QE&A améliore la fourniture logicielle, réduit les risques et accélère les tests grâce à l'automatisation.
Notre avantage unique
Dans le cadre d'un partenariat avec Cognizant, la qualité devient un avantage stratégique qui encourage l'efficacité, la résilience et la valeur ajoutée métier sur le long terme. Nos services QE&A reposent sur nos collaborateurs et l'IA, sur de la propriété intellectuelle et des plateformes ainsi que des processus qui optimisent le travail afin d'améliorer les résultats à moindre frais.
FAQ
La QE&A est une approche exhaustive qui intègre la qualité tout au long du cycle logiciel, de la conception au déploiement. Elle va bien au-delà des tests traditionnels en intégrant l'automatisation, l'observabilité et l'IA pour garantir vitesse, fiabilité et conformité pour chaque mise en production. Avec la QE&A, les entreprises passent de la détection réactive des défauts à l'ingénierie qualité proactive.
Les solutions d'assurance qualité et de test se focalisent souvent sur la détection de défaut post-développement. En revanche, les services d'ingénierie qualité insistent sur la prévention, la maturité des processus, l'automatisation pilotée par l'IA, l'intégration d'activités de test plus tôt dans le cycle (tests anticipés) ainsi que l'observabilité et la surveillance permanente de la production (test a posteriori), le tout avec le soutien d'ingénieurs développement logiciel en test compétents. Tous ceci facilite les tests en continu, une meilleure couverture et des boucles de retour d'expérience plus rapides.
Lorsqu'il s'agit de moderniser à grande échelle, des montées de version des produits aux transformations à tous les niveaux de l'entreprise, les entreprises s'exposent à des risques tels que des écarts fonctionnels et d'intégration, des défis d'utilisabilité, la non-conformité réglementaire, des vulnérabilités de sécurité et l'augmentation des coûts. Une entreprise motivée par la qualité intègre un état d'esprit axé sur la qualité tout au long du cycle. Elle favorise ainsi les livraisons accélérées, les expériences client améliorées, les mises en production de haute qualité et la protection de l'image de marque.
Les entreprises se tournent vers l'assurance qualité pour surmonter les défis lors de mises en production de qualité au sein d'environnements informatiques très complexes et réglementés. Un partenaire fiable encourage une stratégie QE&A unifiée grâce à une architecture et à des frameworks de test éprouvés, aide à l'adoption d'outils et de frameworks basés sur l'IA, favorise l'automatisation continue ainsi que les solutions d'ingénierie qualité pilotées par des plateformes et permet aux ingénieurs développement logiciel en test comme aux experts des domaines concernés d'atteindre un certain niveau de qualité rapidement et à grande échelle.
L'intégration de l'IA tout au long du cycle d'assurance qualité améliore la productivité par l'automatisation continue de bout en bout, l'analyse prédictive, l'automatisation de l'autoréparation et l'observabilité permanente avec des informations de qualité en temps réel. Ceci permet aux entreprises de produire de la qualité dès le premier essai à grande échelle tout en cultivant l'agilité, la résilience et le rendement.
Avec l'adoption croissante de l'IA et l'évolution des besoins métier, les entreprises se convertissent à l'assurance qualité moderne axée sur la valeur ajoutée. Ce basculement commence par une évaluation stratégique des fonctions d'assurance qualité existantes afin d'identifier des opportunités de processus de test intelligents, des frameworks d'automatisation continue axés sur l'IA, des techniques d'optimisation et des compétences tournées vers l'avenir. Ensuite, vient l'étape de la feuille de route exploitable qui vous accompagne jusqu'au meilleur de l'assurance qualité.
Nous contacter
Vous pouvez compter sur Cognizant dès que vous êtes prêt à accélérer et à étendre votre niveau de qualité. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.
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