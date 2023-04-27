Assurance et ingénierie qualité

Au-delà de l'automatisation traditionnelle des tests, Cognizant® Intelligent Quality Engineering dynamise le cycle de test par l'intégration de l'IA pour améliorer la qualité ascendante, accélérer les processus et permettre une optimisation prédictive doublée d'une observabilité de la production.

Ingénierie qualité de bout en bout | Anticipation et observabilité | Gestion des données de test | Test de phase initiale