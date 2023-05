Partenariats

Nos partenaires stratégiques

Adobe Google Cloud Dell Technologies AWS Oracle CAST Cisco Temenos Nutanix Cloudera PTC CyberArk Informatica Delphix Duck Creek Technologies Finastra GenRocket Microsoft Guidewire Software AG Hitachi Vantara IBM Micro Focus MicroStrategy Mulesoft Neotys Pega Qlik Red Hat Philips Salesforce UiPath ServiceNow Tableau Talend TIBCO Veeva VMware Ayehu SAP Vitech Acquia AppDynamics Appian Artificial Solutions Auth0 BlackLine Automation Anywhere AvePoint Blue Prism Blue Yonder Boomi CA Technologies Calypso Camunda Celonis CognitiveScale Cleo Citrix Chef Celum Cohesity CollabNet VersionOne Collibra commercetools Comtel Coral Active CrossVista CSG Dassault Systemes SE DataRobot Decisions Domo Dynatrace eClinical Solutions Edifecs EIS Group Emagia Ericsson Esri ETQ Experitest Forcepoint ForgeRock GE Digital Genesys GlobalSCAPE GrayMatter Software Services Hansen Technologies Hewlett Packard Enterprise HPCC Systems Hyland Indico Information Builders Jacada Kanban University Kibo Commerce Kinaxis Kofax Kore.AI Liferay Llamasoft LogMeIn Manhattan Associates MarkLogic Medidata MetricStream MongoDB NetApp Newgen Software NGDATA NICE Nintex Nuxeo o9 Solutions ObservePoint OneView Commerce OpenText Optimizely Palantir Technologies Palo Alto Networks Parasoft Perfecto Plutora Precisely Puppet Pure Storage Quadient Qualys Radware Reltio RIFT Inc. Riversand Rize Rockwell Automation RSA RWS Saba Software Sagitec Solutions SailPoint SAS Seeburger Sharedien Siemens Sinequa Sisense Smart Communications SmartBear SnapLogic Snowflake SNP Solix SPS Commerce Stibo Systems STL SumTotal Systems SymphonyAI Industrial Tata Communications Tealium Teradata Thales eSecurity Tradeshift Trend Micro Tricentis UKG Unqork Vidado Werum IT Solutions WordPress VIP Workato Worksoft Xceptor Zadara Zenoss Zscaler, Inc. Aprimo FlexRule