PDX101 – Stimulation des ventes avec Account Engagement

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 5/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment générer des pistes plus qualifiées, fidéliser les prospects tout au long du cycle de vente et vendre plus efficacement grâce à Account Engagement. Pendant cette formation de trois jours, nos experts vous montreront comment concevoir et implémenter des flux de travail marketing dans Account Engagement pour prendre des décisions sur la base des données et développer l’activité de votre entreprise. Découvrez comment créer et automatiser des e-mails dynamiques, générer et qualifier des pistes, et utiliser des rapports et des données pour optimiser vos ventes.