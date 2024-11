ADX211 – Administration, enrichissement et automatisation de Salesforce

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,8/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Faites passer vos compétences d’administrateur Salesforce au niveau supérieur ! Optimisez vos connaissances dans ce cours de 4 jours en créant et en mettant en oeuvre des solutions relatives à des besoins métier urgents. Découvrez comment enrichir les capacités de Salesforce avec des objets personnalisés et des applications Lightning. Devenez un champion de l’automatisation en concevant et en créant des flux complexes, et gagnez en efficacité en générant des rapports et des tableaux de bord avancés. Nos experts Salesforce partageront des conseils et des bonnes pratiques pour faire passer vos compétences d’administrateur au niveau supérieur. Vous pourrez ainsi acquérir les compétences nécessaires pour tirer le meilleur parti de Salesforce.