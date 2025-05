MKT201 – Conception de solutions issues des données avec Marketing Cloud

(Mise à jour programme Mai 2025)

Note : --/5 (nouvelle formation)

Découvrez comment stimuler l’engagement des clients et réduire les coûts en implémentant des solutions personnalisées et issues des données avec Marketing Cloud. Lors de ce module de trois jours animé par un formateur, vous apprendrez à configurer les fonctions AMPscript, à intégrer les données de Marketing Cloud Connect (MCC), à simplifier la segmentation des données avec Data Cloud pour le marketing et à automatiser les tâches de gestion des données à l’aide d’Automation Studio. Découvrez les concepts de base du marketing avec l’IA et examinez des fonctionnalités supplémentaires de Marketing Cloud, notamment Marketing Cloud Personalization (MCP), Marketing Cloud Intelligence (MCI) et les Connaissances de marketing Einstein, afin d’offrir des expériences pertinentes et centrées sur les données, qui permettent d’augmenter la rétention de la clientèle et d’optimiser les performances système.