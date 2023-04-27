Cybersécurité
Nos offres
Renforcez votre stratégie de cybersécurité
Les solutions et services de cybersécurité de bout en bout de Cognizant offrent une protection full-stack basée sur une expertise approfondie pour garantir un environnement sécurisé. Nos services avancés vous permettent de parcourir le paysage informatique contemporain en toute confiance. Ils favorisent l'innovation, la transformation et la croissance.
Atténuez les risques, maximisez la sécurité et renforcez la crédibilité
Les services de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) offrent une approche globale de la gestion et de l'atténuation des cyber-risques. Nous élaborons et gérons des politiques de cybersécurité robustes, menons des évaluations approfondies des risques et veillons à la conformité aux réglementations et normes pertinentes : NIST, ISO, CIS, DORA, RGPD, HIPAA, etc. Nous assurons la gestion des risques par l'identification et l'atténuation proactives.
Maximiser la visibilité et renforcer la posture de sécurité
Une visibilité complète, une analyse approfondie, une détection plus rapide et une action proactive sont les indicateurs clés d'un système raisonnable de gestion des menaces et des vulnérabilités.
Les menaces sophistiquées et augmentées par l'IA nécessitent une gestion intégrée et continue des menaces et des vulnérabilités. Nos services de gestion des menaces et des vulnérabilités se concentrent sur l'optimisation de la visibilité par le rapprochement de la surveillance des menaces de sécurité avec la gestion des vulnérabilités pour la structure numérique des entreprises connectées. Nous renforçons, détectons, défendons et atténuons les capacités de nos clients grâce à une approche centrée sur la plateforme et à des processus améliorés. Avec Cognizant Neuro Cybersecurity, nous favorisons les actions stratégiques et tactiques accélérées pour une défense proactive.
Sécurisez vos données, assurez la résilience
Les données sont le fondement de la résilience et de la fiabilité d'une entreprise. Les services de protection des données et de la confidentialité de Cognizant protègent les informations sensibles et garantissent la conformité aux réglementations correspondantes. Nous proposons la classification des données, la tokenisation, le masquage, la prévention des fuites, le cryptage et la gestion des certificats. Notre système de sécurité des bases de données et la surveillance des activités assurent une protection continue. En outre, nos services de plateforme de confidentialité des données et de gestion du consentement garantissent un traitement responsable des données et la conformité aux lois mondiales. L'ensemble crée ainsi une approche holistique de la sécurité et de la confidentialité des données.
La cyberidentité pour une entreprise sécurisée
Les offres de gestion des identités et des accès (IDAM, identity and access management) de Cognizant fournissent des solutions centrées sur l'identité et le zero-trust par la sécurisation et la gestion les ressources de l'entreprise pour les appareils et les services, les employés, les sous-traitants, les administrateurs, les identités de service et les consommateurs/clients finaux. Nos offres IDAM complètes simplifient, rationalisent et éliminent les menaces axées sur l'identité.
Sécuriser le cloud et l'infrastructure pour renforcer les fondations de l'entreprise
Nos services de sécurité de l'infrastructure et du cloud offrent une gamme complète de solutions conçues pour protéger chaque couche de votre environnement numérique. Nous offrons une sécurité réseau solide, avec des pare-feu, des SASE (secure access service edge), des proxies, des VPN, une protection DDoS, une NDR (network detection and response ou détection et réponse du réseau) et des opérations de politique et de plateforme. Notre offre de sécurité des charges de travail et des lieux de travail assure une gouvernance sécurisée de la construction, de l'EDR (endpoint detection and response ou détection et réponse pour les points de terminaison)/XDR, de la FIM (file integrity monitoring ou surveillance de l'intégrité des fichiers), de la gestion des menaces et des vulnérabilités et de la micro-segmentation. Nos services de protection du cloud utilisent des contrôles et des garde-fous natifs, la posture et la conformité en matière de sécurité du cloud (CNAPP) et la sécurité des conteneurs pour protéger vos environnements cloud. Ensemble, ces services créent un cadre de sécurité holistique pour protéger, surveiller et gérer l'ensemble de votre infrastructure, garantissant ainsi une solide défense contre les cybermenaces.
Cas clients
Nos partenaires stratégiques
La stratégie de partenariat de Cognizant en matière de cybersécurité consiste à consolider, simplifier et optimiser la posture de sécurité par la sélection de la pile technologique et de services adaptés à nos clients.
Notre approche du partenariat est conçue pour répondre à tous les aspects des besoins commerciaux de nos clients, garantissant ainsi une collaboration globale et stratégique. Notre stratégie s'appuie sur des amplificateurs de croissance, des acteurs de valeur et une niche émergente pour créer des solutions commerciales personnalisées et axées sur le domaine de nos clients.
Associons-nous pour amplifier votre croissance, différencier vos offres et vous spécialiser dans des solutions de sécurité de pointe. Laissez-nous vous guider tout au long de votre parcours cybersécurité et dépassez toutes vos attentes.
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Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
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