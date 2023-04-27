Cybersécurité

Nos services de sécurité de l'infrastructure et du cloud offrent une gamme complète de solutions conçues pour protéger chaque couche de votre environnement numérique. Nous offrons une sécurité réseau solide, avec des pare-feu, des SASE (secure access service edge), des proxies, des VPN, une protection DDoS, une NDR (network detection and response ou détection et réponse du réseau) et des opérations de politique et de plateforme. Notre offre de sécurité des charges de travail et des lieux de travail assure une gouvernance sécurisée de la construction, de l'EDR (endpoint detection and response ou détection et réponse pour les points de terminaison)/XDR, de la FIM (file integrity monitoring ou surveillance de l'intégrité des fichiers), de la gestion des menaces et des vulnérabilités et de la micro-segmentation. Nos services de protection du cloud utilisent des contrôles et des garde-fous natifs, la posture et la conformité en matière de sécurité du cloud (CNAPP) et la sécurité des conteneurs pour protéger vos environnements cloud. Ensemble, ces services créent un cadre de sécurité holistique pour protéger, surveiller et gérer l'ensemble de votre infrastructure, garantissant ainsi une solide défense contre les cybermenaces.