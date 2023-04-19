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Modern business
Être prêt pour l'avenir signifie maîtriser l'IA

Découvrez les cinq domaines essentiels pour maîtriser l'IA dans ce nouveau rapport basé sur une étude menée en collaboration avec The Economist.

Lire le rapport interactif

Votre entreprise est-elle prête pour l'avenir ?

Les entreprises d'aujourd'hui peuvent toutes compter sur une chose : l'incertitude. Qu'il s'agisse de la chaîne logistique, de l'instabilité climatique, de la crise sanitaire mondiale ou de la pénurie de talents, vos priorités actuelles détermineront la façon dont vous aborderez l'avenir.

Mais ce défi est aussi l'occasion de repenser certains fondamentaux (technologie, talents, ESG) afin de devancer les nouvelles attentes et vos nouveaux concurrents.

Découvrez comment d'autres entreprises se préparent aux défis de demain dans Parer à toutes les éventualités : l'entreprise moderne relève le défi, étude réalisée par Economist Impact pour Cognizant.

Les priorités multiples mettent en évidence le défi de se préparer pour l'avenir

Découvrez ce que signifie être toujours prêt pour l'avenir et ce qu'il faut faire pour jeter les bases d'une réussite à long terme. Les résultats d'une enquête menée auprès de 2 000 chefs d'entreprise présente les domaines sur lesquels se concentrer pour agir.

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Lire l'e-book

Fixez vos priorités, concentrez-vous et enchaînez les succès

Restructurez les éléments fondamentaux de votre entreprise pour qu'elle soit autosuffisante et interconnectée en matière de technologie, de talents et d'ESG.

OPÉRATIONS MODERNES

Comment les entreprises prêtes pour l'avenir saisissent les opportunités

Les opérations changent de statut. Au-delà de la simple gestion des tâches de back-office, elles sont une source stratégique d'innovation et d'avantages concurrentiels. Les entreprises ont découvert que le seul moyen d'accueillir la nouveauté était de s'assurer que les processus visaient la simplicité, l'élégance et l'ingéniosité.

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Motif d'aspect futuriste

TECHNOLOGIE

Les nouvelles technologies ne sont pas un gage de création de valeur

Un problème se profile, les entreprises peinent à rentabiliser leurs investissements dans les nouvelles technologies. Quid de la valeur métier ainsi créée ? Les technologies comme l'IoT, le cloud ou l'IA sont devenues des standards. Il est maintenant temps d'en découvrir d'autres comme la blockchain, l'informatique quantique et la robotique.

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photographie claire d'une femme avec les bras étendus et des tourbillons de lumière

TALENTS

Les stratégies RH doivent être profondément remaniées

Le principal problème de gestion des ressources humaines n'est pas la réduction du vivier de talents, comme beaucoup le croient, mais l'incapacité des entreprises à préparer leurs collaborateurs au futur du travail. Se concentrer sur la technologie sans investir pleinement dans les personnes est un travers courant. Mais la dimension humaine est la plus importante pour notre avenir. Comment renforcer l'adaptabilité de vos collaborateurs ?

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Homme debout devant une porte entourée de néons rouges et bleus

ENVIRONMENT, SOCIAL ET GOUVERNANCE

Comblez l'écart entre engagements et actions ESG

90 % des décideurs s'accordent à dire qu'il est impossible d'être une entreprise moderne sans une stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) cohérente. Entre prise de conscience et action, le fossé est encore immense. L’urgence de combler le retard est évidente avec toutes les parties prenantes de l’entreprise aux aguets concernent les initiatives ESG, qu’il s’agisse des clients, des talents, des investisseurs et des régulateurs. Comment éviter de compromettre le futur de son entreprise en avançant sur l'ESG ? 

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Un gros plan sur une éclaboussure d'eau

Osez l'intuition pour prendre vos décisions

Anticiper le changement et agir avant vos concurrents. Prendre en toute confiance des décisions fondées sur des données, au bon moment. Être toujours pertinent pour vos clients.

C'est la force et la promesse de l'intuition.

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*Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés sur cette page sont ceux de Cognizant et ne reflètent pas nécessairement le point de vue et les politiques d'Economist Impact. Les données présentées proviennent d'une étude menée en 2022 par Economist Impact en partenariat avec Cognizant.

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