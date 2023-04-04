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Biens de consommation
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La réussite exige rapidité, intelligence et des expériences connectées. Cognizant propose aux entreprises des informations basées sur l'IA, des plateformes cloud et une transformation exhaustive. Elles sont ainsi en mesure de moderniser leurs opérations, de personnaliser leur expérience client et de stimuler leur croissance par la résilience.

Horizon 3 Market Leader pour les écosystèmes de la distribution intelligente et des biens de consommation par HFS Research 2025

Cognizant a été reconnue comme leader dans le dernier rapport HFS Research, notamment pour notre engagement envers l'innovation dans les fonctions de contact client et le développement produit. Grâce à des investissements stratégiques dans le cloud, l'analyse et l'IA, nous contribuons à bâtir l'avenir de la distribution.

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Cognizant a été reconnue leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services de biens de consommation par Everest Group

Cette distinction reflète notre leadership supérieur en matière de services de biens de consommation, piloté par notre expertise approfondie du domaine, une prestation adaptable et des partenariats client de confiance. Atteindre la 4e place réaffirme notre engagement envers l'innovation ciblée et la transformation mesurable à travers le paysage des biens de consommation.

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Cognizant nommée Leader dans le rapport NEAT 2025 sur la transformation des achats par NelsonHall
Cognizant reconnue leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services marketing par Everest Group

Objet d'une évolution très rapide, le marketing se trouve au carrefour de la créativité et de la technologie de pointe. Chez Cognizant, nous ouvrons la voie en fusionnant l'IA, les données et la conception afin de proposer des expériences personnalisées à grande échelle.

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Cognizant nommé leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2025 des services d'opérations concernant la fraude et la conformité financières (FCC) par Everest Group
Cognizant positionnée comme leader exemplaire en matière de services d'IA et d'IA générative

Everest Group nomme Cognizant leader exemplaire en matière de services d'IA et d'IA générative grâce à sa plateforme Neuro® AI et ses solutions d'IA agentiques en plein développement. Le mérite revient à son innovation évolutive et responsable soutenue par de solides partenariats et son expertise de la prestation. Tout ceci aide les clients à passer de l'expérimentation à la transformation à l'échelle de l'entreprise.

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Cognizant nommée Leader dans le rapport ISG Provider Lens™ 2025 sur les services d'externalisation de la comptabilité (FAO)
EXPERTISE

Nos expertises

Agriculture

Modernisez l'agriculture des champs jusqu'aux assiettes avec des informations précises, des systèmes de qualité et des chaîne logistique intelligentes. Vous améliorerez ainsi le rendement, la traçabilité et la durabilité.

Mode et chaussures

Optimisez le sourcing, renforcez la gestion des étiquettes, affinez la tarification et stimulez l'efficacité opérationnelles grâce à nos solutions.

Agroalimentaire

Surmontez les défis liés aux clients, à la chaîne logistique et aux technologies avec nos offres innovantes. Améliorez l'agilité et la croissance.

Produits d'entretien et cosmétiques

Tirez parti de nos solutions cloud et SaaS aussi efficaces qu'évolutives pour capter de nouveaux marchés et répondre aux attentes des clients.

BIENS DE CONSOMMATION

Solutions ciblées

Cognizant propose des solutions spécialement conçues pour répondre aux problématiques des entreprises de biens de consommation.

Gestion de la croissance du chiffre d'affaires, des promotions commerciales et optimisation des offres

Alignez les promotions avec des données client en temps réel et adoptez une approche accélérée de la tarification et de la croissance du chiffre d'affaires.

Marketing de performances

Maximisez la valeur ajoutée, activez les opérations agiles et construisez des relations privilégiées avec chaque consommateur grâce à la chaîne de valeur marketing.

Transformation des ventes B2B

Orientez-vous vers les données et le digital. Améliorez la croissance des ventes, stimulez et affinez les expériences des consommateurs.

En savoir plus
Chaîne logistique intelligente

Digitalisez votre chaîne logistique de bout en bout : planification métier, sourcing et approvisionnement intégrés, fabrication intelligente et livraison dynamique.

Écosystème de données client

Agrégez des données client depuis l'ensemble des points de contact afin d'établir un profilage client et de fournir des expériences ultra-personnalisées.

En savoir plus
Conception et ingénierie pilotée par la demande

Unifiez les données produit tout au long du cycle de vie du produit pour créer un fil digital en temps réel qui accélère le processus de la conception au lancement grâce avec une précision, une conformité et une traçabilité pilotées par l'IA.

Témoignages

L'agilité digitale de Kohler continue sur sa lancée

Ce partenariat renouvelé reflète notre engagement partagé à tirer parti de la technologie pour servir l'excellence métier et opérationnelle.  Eric Tabor, Chief Digital Officer, Kohler.

Découvrez comment
Vue d'un long couloir baigné de lumière bleue et constellé de points digitaux.
Mars déploie des expériences de marques internationales

L'entreprise a lancé plus de 200 sites en 18 mois, réduit le coût total de possession de 40 % et amplifié la portée client de 300 % dans plus de 50 pays.

Contemplez les effets
Tata Starbucks promeut l'expérience client

En partenariat avec Cognizant, l'entreprise a rationalisé des opérations, géré des événements d'envergure de manière fluide et stimulé la rentabilité grâce à des processus back-end plus intelligents.

McDonald’s accélère sa transformation cloud

« Cognizant a été un partenaire inestimable dans la rationalisation des applications professionnelles et la progression de notre parcours cloud. Nous avons ainsi ouvert la voie de l'innovation et de la croissance. » — JT Scott, VP, Global Technology, McDonald’s

Découvrir ce parcours
Un burger en main
PapaJohn's ravit ses clients avec PapaCall

La société a généré 15 % de chiffre d'affaires en plus par commande, produit des indicateurs en magasin 50 % plus efficaces et étendu le passage de commande assisté par IA à 1 500 sites.

Découvrez comment
Détails des feuilles d'une succulente de type agave attenuata
Yum Brands augmente les transformations digitales

Les taux de transformation ont décollé (55 % sur l'application, 65 % sur Internet et 80 % sur les réseaux sociaux) avec des volumes de commande jusqu'à 30 % supérieurs via les canaux digitaux.

Solutions technologiques pour le secteur des technologies de biens de consommation : nos partenaires et alliances

Nos offres de services plus étendues nous permettent de nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec des organisations de classe mondiale et de fournir des solutions technologiques liées aux biens de consommation complètes pour relever les enjeux métiers et informatiques de nos clients.

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Prêts à repenser les biens de consommation ? Parlons-en

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais avec la puissance de l'IA agentique et les possibilités actuel du digital, cet objectif est à portée.

Connectez-vous avec Cognizant pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans l'accélération de votre croissance, optimiser vos performances et favoriser la résilience pour l'avenir.

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