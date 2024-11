DEX602 – Programmer des composants Web Lightning

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,8/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment développer des applications personnalisées qui fonctionnent dans Lightning Experience et l’application mobile Salesforce, et comment assurer la prise en charge de plusieurs appareils et tailles d’écran avec une unique base de code. Dans ce cours de 5 jours animé par un formateur, nos experts de la plate-forme vous expliqueront comment programmer les composants Web Lightning avec le balisage, JavaScript, CSS, Apex et Salesforce Lightning Design System (SLDS), et comment les déployer pour les utilisateurs finaux de Salesforce.