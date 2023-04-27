Accompagner les entreprises vers la durabilité La transition durable peut entrainer des bouleversements pour les entreprises. Mais offre également la possibilité de renoncer aux processus linéaires pour adopter des business models circulaires et régénérateurs. Pour tirer parti de la durabilité, il faut de nouveaux modèles opérationnels, soutenus par de nouveaux flux de données et systèmes d'information qui permettent d'accélérer les changements significatifs. Des analyses à la mise en œuvre, Cognizant offre des services de conseil en durabilité et des solutions dans le cadre d'un solide écosystème de partenaires. Cognizant aide les entreprises à protéger la planète, réduire leur empreinte environnementale et à faire de leurs engagements en matière de durabilité des objectifs réalisables.