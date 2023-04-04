Assurance
Les segments d'assurance dont nous nous occupons
Assurance IARD
Automatisez les processus de front et de back-office pour améliorer l'efficacité et le retour sur investissement grâce à des solutions informatiques pour le secteur de l'assurance. Optimisez les mises en application des partenaires. Et proposez des expériences client personnalisées et digitales.
Assurance-vie, rente, assurance de groupe et retraite
Accélérez la souscription et la commercialisation des produits grâce à des solutions technologiques pour le secteur de l'assurance. Améliorez l'efficacité et la réactivité tout en réduisant la complexité. Enfin, répondez aux exigences évolutives de vos clients grâce à des outils digitaux de pointe.
Modernisation des systèmes de souscription et d'administration des assurances IARD
Le secteur de l'assurance est en proie à une évolution rapide. Découvrez comment nous permettons aux assureurs IARD d'établir des stratégies et de mettre en œuvre des solutions transformationnelles pour rester compétitifs dans un environnement dynamique.
Nos offres
Ce programme agile de six semaines permet aux assureurs de tirer parti de l'innovation, de découvrir de nouvelles opportunités de croissance, d'améliorer l'expérience client et d'optimiser leur activité.
Si vous prévoyez de moderniser vos processus, veillez à ce que votre stratégie respecte des objectifs métiers et non des critères technologiques.
Cognizant permet aux assureurs d'atteindre leurs objectifs grâce aux dernières technologies d'IA et d'IA générative en leur conférant un avantage concurrentiel.
IA générative : créer de la valeur à la vitesse de l'intuition
Exploitez le pouvoir décisionnel de l'IA générative et créez des résultats qui pérennisent votre entreprise.
Cas clients
Révolutionner la modernisation des systèmes existants grâce à l'IA
La modernisation des systèmes existants est aujourd'hui la priorité. Cela ne concerne plus simplement l'efficacité. Il s'agit désormais de conserver sa force et son avantage concurrentiel au sein d'un environnement digital en constante évolution.
Nos points de vue
Solutions technologiques pour le secteur de l'assurance : nos partenaires et alliances
Nos offres de services plus étendues nous permettent de nouer des partenariats et des alliances stratégiques avec des organisations de classe mondiale et de fournir des solutions technologiques d'assurance complètes pour relever les enjeux métiers et informatiques de nos clients.
Leadership
Faites le premier pas avec les solutions technologiques pour le secteur de l'assurance
Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital, comme les solutions informatiques et transformatrices pour le secteur de l'assurance, sont vastes et exponentielles.
Voyons ensemble ce que les services technologiques d'assurance peuvent apporter à votre entreprise.
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