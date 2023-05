LIVRES BLANCS

Les assureurs s'attendent à des changements spectaculaires dans leur travail d'ici à 2023 en raison de l'adoption des nouvelles technologies et de nouvelles mentalités, selon notre étude. Pour gagner la course à l'armement numérique qui s'annonce, l'accélération des processus, l'exploitation des données et la capacité à former de nouveaux partenariats seront essentiels