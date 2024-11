CCM101 – Gestion et commercialisation d’une vitrine B2C Commerce Cloud

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4,5/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment gérer et commercialiser une vitrine Salesforce Commerce B2C (business-to-consumer) à l’aide de Commerce Cloud Business Manager. Dans ce cours dispensé par un instructeur, apprenez à gérer un site de commerce B2C existant, tirer parti de Search Engine Optimization (SEO) et du marketing en ligne, et générer des rapports pour surveiller les performances de production. Améliorez votre vitrine en créant une expérience de commerce unique et connectée pour les consommateurs professionnels, ce qui favorise la fidélisation des clients et augmente les revenus.

REMARQUE : Ce cours ne couvre pas la création, la programmation ou la conception de sites de commerce B2C, et est exclusivement enseigné à l’aide de Salesforce Reference Architecture (SFRA), et non de sites clients.