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Services d'applications basés sur l'IA
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Accélération de la valeur par les opérations informatiques agentiques

Les entreprises à succès transforment la complexité digitale croissante en avantage concurrentiel. Alors que l'IA ainsi que les systèmes existants et multicloud redéfinissent le rôle de la technologie, les opérations applicatives traditionnelles manquent de l'envergure et de la résilience nécessaires. Les services agentiques d'applications basés sur l'IA de Cognizant intègrent directement l'intelligence dans les opérations. Ainsi, vous bénéficiez d'une correction autonome et d'un libre-service intelligent à l'échelle de l'entreprise. En réduisant la friction et en renforçant l'agilité, nous arrimons vos opérations à un moteur de croissance stratégique conçu pour l'optimisation continu et l'impact commercial de long terme.

Quelques-uns de nos résultats

Nous contribuons à l'accélération des effets concrets grâce à une stabilité améliorée, une plus grande efficacité de prestation et des expériences utilisateur optimisées.

70 à 75 %

de réduction des interruptions

60 à 65 %

de réduction du délai de résolution

45 à 50 %

d'incidents en moins

20 à 40 %

d'automatisation des corrections d'incident

Des exemples concrets

ÉNERGIE

40 % de réduction des perturbations opérationnelles

ÉNERGIE

40 % de réduction des perturbations opérationnelles

Un géant de l'énergie a modernisé l'intégralité de sa pile technologique (applications, infrastructure et données) grâce à l'automatisation. Il a pu augmenter de 35 % la maturité de la surveillance et optimiser la disponibilité générale des systèmes.

Des bras robotisés assemblent des composants sur une chaîne de production automatisée.

SANTÉ

Délai de réalisation accéléré de 35 % et productivité de 30 %

SANTÉ

Délai de réalisation accéléré de 35 % et productivité de 30 %

Un acteur majeur de la santé a transformé ses pipelines CI/CD/CT via un modèle DevSecOps compatible avec l'IA. Il a ainsi réduit les défauts de 90 % grâce à des modèles standardisés.

Une flèche lumineuse pointe vers le haut sur fond de trainées colorées

ASSURANCE

Déploiements 4x plus rapides et 65 % de réduction des interruptions sans aucune perturbation

ASSURANCE

Déploiements 4x plus rapides et 65 % de réduction des interruptions sans aucune perturbation

Une société d'assurance a consolidé sa gestion du risque par la gouvernance compatible avec l'IA, l'automatisation et l'autorégénération afin de réduire de 45 % sa dette technique.

Une main porteuse de flèches digitales montantes agrémentées d'icônes de pourcentage en augmentation

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

25 % de pénuries de médicaments évitées

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

25 % de pénuries de médicaments évitées

Un leader de l'industrie pharmaceutique a mis en place une observabilité intégrale et la détection des anomalies. Il a ainsi pu prévenir des perturbations d'applications sensibles et améliorer la fiabilité globale des services.

Une main gantée tient un flacon de vaccin.

Domaines d'intervention

L'informatique d'avant-garde pour l'ère de l'IA

Modernisez et optimisez les opérations informatiques avec notre solution pilotée par l'IA basée sur des plateformes. Nous combinons l'automatisation et des analyses avancées pour favoriser une prévention proactive des incidents, des résolutions plus rapides et l'autorégénération. Cette approche réduit la dette opérationnelle, réduit les interruptions et permet à vos équipes informatiques de stimuler l'innovation métier.

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Opérations stratégiques pour une valeur commerciale évolutive

Faites basculer vos opérations informatiques de la réactivité à la proactivité avec notre modèle de services partagés industrialisés piloté par l'IA agentique. Ce modèle s'appuie sur l'orchestration guidée par l'humain et sur des workflows autonomes afin d'offrir l'excellence en matière d'informatique évolutive et résiliente.

  • Automatisation basée sur la précision : nous mettons au point une automatisation auto-optimisée qui donne la priorité à l'alignement des SOP et à l'intelligence des plateformes. Nous garantissons ainsi l'emploi de la technologie idoine pour chaque tâche.
  • Efficacité de l'informatique industrialisée : grâce à Cognizant Neuro® IT Operations, nous appliquons les AIOps pour empêcher les perturbations et avons recours à notre cadre de gestion de la dette pour éliminer avec précision les redondances opérationnelles.
  • Orchestration guidée par l'humain : nous intégrons une surveillance humaine dans les workflows pilotés par l'IA. Ainsi, nous équilibrons l'autonomie et le contrôle afin de nous assurer que chaque acte automatisé reste pertinent, précis et évolutif en toute confiance.

Notre avantage unique

Les services d'applications de Cognizant reposent sur notre suite de plateformes pilotées par l'IA. Ils améliorent donc l'efficacité, la résilience et génèrent une valeur commerciale prolongée.

Flowsource : l'ingénierie full-stack vers de nouveaux sommets

Flowsource™ est notre plateforme unifiée full-stack d'ingénierie moderne. Elle s'appuie sur l'IA pour accélérer l'innovation, réduire les risques et stimuler la productivité tout au long du cycle de développement logiciel (CDL).

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Cognizant Neuro IT Operations : efficacité informatique propulsée par l'IA

Maîtrisez l'IA pour gérer les opérations informatiques de manière proactive, réduire les temps d’arrêt et optimiser les performances des environnements hybrides.

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Cognizant Skygrade : plateforme de modernisation cloud-native

Accédez à la transformation évolutive du cloud, à la réduction des risques, à la livraison accélérée et à l'extraction précise des règles de gestion dans tous les domaines cloud.

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Cognizant Neuro AI Engineering : industrialisation de l'IA

Industrialisez l'IA agentique avec une plateforme full-stack qui convertit les pilotes dispersés en exécution professionnelle placée sous le signe de la vitesse, de la qualité et du contrôle.

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Entraîner la modernisation avec des leaders du secteur

Reconnaissance par la profession

Cognizant nommée leader dans le rapport 2025 ISG Provider Lens™ – AI-driven Application Development Outsourcing (AI-driven ADM Services) across APAC, Europe and the US

Nous sommes convaincus que cette distinction reflète notre solidité en matière de développement applicatif et d'ingénierie moderne pilotés par l'IA afin d'optimiser la valeur métier de nos clients. Nous associons notre profonde expertise sectorielle avec des plateformes IA propriétaires telles que Neuro® AI Engineering, Flowsource™ et Skygrade™ afin d'offrir des innovations évolutives et sécurisées. Notre modèle d'exécution centré sur l'IA basé sur l'ingénierie par IA générative et l'orchestration par IA agentique permet aux clients de tous secteurs d'accélérer leur développement applicatif, de bénéficier de l'agilité et de produire des résultats mesurables à grande échelle.

Lisez les rapports ci-dessous concernant l'Europe, la région APAC et les États-Unis.

Lire la citation de l'analyste
Leader du rapport ISG Provider Lens™ Application Managed Services 2025
Cognizant reconnue leader dans le rapport ISG Provider Lens™ Application Managed Services 2025 — APAC, Europe, and US

Nous sommes convaincus que cette distinction reflète notre capacité à fournir l'automatisation pilotée par l'IA ainsi que des stratégies zéro maintenance afin d'accélérer la valeur commerciale de nos clients. Cognizant associe une profonde expertise sectorielle à des plateformes basées sur l'IA telles que Neuro® IT Operations pour l'hyperautomatisation, la maintenance prédictive et la résolution proactive des incidents. Notre approche des prestations axée sur l'IA alimentée par l'ingénierie par IA générative et l'orchestration par IA agentique garantit des services sourcés évolutifs et conformes, adaptés aux besoins sectoriels, le tout au service de l'automatisation, de la résilience et d'une innovation plus rapide.

Lire les rapports pour l'Europe, la région APAC et les États-Unis.

Lire la citation de l'analyste
Leader du rapport ISG Provider Lens™ Application Managed Services 2025
Cognizant nommée Leader dans le Magic Quadrant Gartner® 2025 pour les services de développement logiciel personnalisé

Selon nous, cette reconnaissance souligne notre force en matière d'ingénierie AI-native pour accélérer la valeur ajoutée métier de nos clients. Nous associons une solide expertise sectorielle à un cadre IA responsable certifié ISO afin de proposer une innovation éthique, évolutive et orientée résultats à nos clients internationaux.

Lire le rapport sur Gartner.com
Externalisation du développement d'applications
Cognizant nommé Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de développement applicatif pour les applications IA 2025 d'Everest Group

Cette reconnaissance met en valeur nos capacités exhaustives de conseil et d'ingénierie des logiciels basée sur l'IA, notre solide intégration aux domaines et nos investissements continus. Ces derniers participent à l'établissement de propriété intellectuelle réutilisable et d'écosystèmes partenaires éprouvés par des engagements client à succès qui suscitent des initiatives de transformation digitale complexe de bout en bout dans tous les secteurs.

Lire l'étude Consulter la citation de l'analyste
Services de développement applicatif pour les applications IA par Everest Group

FAQ

Les opérations informatiques résilientes sont conçues pour prévenir les perturbations, récupérer rapidement après les incidents et s'adapter au changement. Elles s'appuient sur l'automatisation, l'observabilité, les AIOps et les pratiques SRE pour entretenir la fiabilité des applications à grande échelle.

La SRE applique la discipline de l'ingénierie aux opérations informatiques grâce à l'automatisation, des objectifs de fiabilité bien définis et une amélioration continue. Elle contribue à réduire les efforts, à optimiser la stabilité système et à fournir des services aux performances prévisibles.

Par l'automatisation des requêtes de services, la réduction des incidents et la possibilité d'opérations d'autorégénération, les services d'applications réduisent l'effort manuel, améliorent l'efficacité et réduisent le coût de fonctionnement de ces applications.

Les opérations pilotées par IA augmentent la fiabilité, la vitesse et l'efficacité par la prédiction des problèmes, l'automatisation des réponses et l'optimisation des performances. Elles aident ainsi les équipes IT à passer d'une prise en charge réactive à la facilitation proactive.

Cognizant combine l'automatisation pilotée par IA, les pratiques SRE, l'observabilité, les AIOps ainsi que la gouvernance de l'humain dans la boucle pour proposer des opérations informatiques résilientes qui améliorent la fiabilité, réduisent les coûts et s'adaptent aux besoins métier.

Contactez nos experts en applications et en opérations informatiques

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