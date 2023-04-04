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Prêts
Contact
À l'avenir, les démarches de prêt seront facilitées et personnalisées. Grâce aux progrès des solutions de plateforme de prêt et des systèmes de recouvrement automatisé, les prêteurs peuvent rationaliser des workflows intelligents pour satisfaire encore davantage leurs clients. Faites équipe avec nous pour un avenir performant. 
Créez des expériences

qui assurent des interactions conviviales et positives pour vos emprunteurs, clients et employés.

Rationalisez les workflows

grâce aux tâches automatisées, aux processus simplifiés et à la réduction des délais de traitement et des coûts à la souscription.  

Optimisez les services de bout en bout

grâce à des solutions digitales qui améliorent la production et l'efficacité tout au long de la chaîne de valeur de prêt.

Expertise

Prêt hypothécaire

Révolutionnez votre activité grâce à la stratégie de services de prêt hypothécaire, de mise en œuvre et de livraison de Cognizant. Notre expertise s'étend de la constitution du dossier et des services de prêt jusqu'au support en cas de cessation de paiement, en passant par le marketing secondaire.

Piles de pièces de monnaies posées devant la maquette d'une maison
Prêt automatique

Créez une infrastructure résiliente et moderne, prête à exploiter les nouvelles technologies comme l'IA générative, et adaptez-vous au marché et aux forces économiques.

Plan en caméra subjective depuis l'habitacle d'un véhicule automobile
Prêt aux entreprises

Transformez vos systèmes existants en plateformes digitales de prêt qui permettent de personnaliser les parcours, de stimuler l'efficacité à l'aide des données et de réduire les coûts.

Produits de consommation dans les rayons d'un supermarché

Nos offres

Constitution de dossiers

Réalisez des constitutions de dossier de prêt de bout en bout en toute transparence. Grâce à nos workflows automatisés, vous pouvez différencier vos services de prêt à l'aide d'une expérience client qui s'appuie sur un CRM intégré et des plateformes de points de vente.

Maintenance

Modernisez votre entreprise de services à l'aide de stratégies propres à celle-ci et à l'efficacité opérationnelle. Nos solutions de bout en bout vous garantissent non seulement des expériences clients exceptionnelles, mais aussi des workflows de prêt rationalisés et des coûts réduits.

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Recouvrements

Notre approche des recouvrements pilotée par l'IA et l'apprentissage automatique permet aux prêteurs de moderniser leurs opérations grâce à un savant mélange d'automatisation et d'empathie pour une expérience client de qualité. 

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Services de processus métiers

Notre entreprise prestataire d'hypothèques est agréée par la NMLS et compte plus de 5 000 associés. Notre externalisation des processus métiers s'appuie sur des interactions basées sur les comportements et des services omnicanaux visant à améliorer la satisfaction client et à réduire les risques.

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IA

Les capacités de Neuro® AI de Cognizant permettent aux prêteurs de rationaliser leurs opérations et d'offrir des expériences clients personnalisées.

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Migration cloud

Les plateformes basées sur le Cloud révolutionnent le secteur du prêt. Stimulez l'innovation et la croissance au sein de votre établissement de prêt grâce à notre expertise en matière de Cloud, notre connaissance du secteur et nos partenariats.

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Cas clients

CoreLogic se dote de nouvelles capacités révolutionnaires
CoreLogic se dote de nouvelles capacités révolutionnaires

grâce à une transition rapide de sa plateforme RPA sur site traditionnelle à Microsoft Power Automate.

Maquette de bâtiments
Un prêteur réduit son coût par prêt de 20 %
Un prêteur réduit son coût par prêt de 20 %

et voit son taux d'approbation de prêt augmenter de 28 % et ses souscriptions de 76 %.

Femme regardant son téléphone portable

Publications

Le guide pratique de la direction de l'expérience client pour externaliser la production des crédits hypothécaires

L'externalisation des procédures d'hypothèque dépasse les simples économies d’échelle. Découvrez les six critères essentiels qui garantissent la valeur de long terme, l'évolutivité et la conformité des partenariat de prêteurs.

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Un homme présente l'écran d'un ordinateur portable à une femme dans un espace de travail.
IA agentique et prêts : principes et priorités

L'IA agentique redéfinit les workflows hypothécaires pour améliorer la vitesse, la précision et la conformité. Découvrez comment les prêteurs accèdent à la transformation évolutive grâce à l'automatisation intelligente.

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Trois personnes en réunion assises autour d'une table sur un lieu de travail
Impact sur le marché HFS : réinventer le crédit hypothécaire non bancaire à l'ère de l'IA

En associant l'IA, l'automatisation et l'expertise humaine, nous transformons les opérations hypothécaires en écosystèmes intelligents, agiles et évolutifs. De la conception à la mise en service, nous aidons les prêteurs à moderniser leurs plateformes, rationaliser les workflows et accéder à la croissance.

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Une vue d'une maison de poupée avec une pile de pièces à côté.
Recrutement de personnel pour l'hypothèque : surmonter le cycle d'expansion et de contraction des talents

Les défis cycliques du secteur du crédit hypothécaire en matière de personnel, notamment dus à la fluctuation des taux d'intérêt, exigent une approche plus stratégique de la gestion des talents. Le développement d'un centre d'excellence pour la formation permet aux prêteurs de s'adapter efficacement aux bonds du marchés.

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Une scène floutée de clients qui parcourent un centre commercial, manifestant le dynamisme de l'espace de vente.
6 tendances auxquelles les agences de recouvrement doivent se préparer en 2025

Ces tendances vont changer le secteur du recouvrement, découvrez comment adapter votre entreprise.

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Trois maquettes de maison alignées et un contrat sur un porte-bloc
Six conseils pour se préparer à la vague de réaménagement

La baisse des taux d'intérêt offrent aux prêteurs l'opportunité d'exploiter l'essor du réaménagement. Découvrez comment les prêteurs agiles dominent le marché.

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Silhouettes de maisons de nuit mises dessinées par des lueurs rouges flamboyantes
Empathie 2.0 : découvrez comment l'IA générative et les données révolutionnent le recouvrement

Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus endettés, une situation qui fait émerger de nouvelles tâches et de nouveaux défis pour les agences de recouvrement. Découvrez comment les données, l'automatisation et l'empathie soufflent un vent nouveau dans le secteur du recouvrement. 

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Couple souriant assis côte à côte, une tasse de café à la main
Découvrez comment les établissements de prêt hypothécaire peuvent se développer dans un marché en perte de vitesse

Malgré la chute des hypothèques, les prêteurs peuvent créer leur propre chemin de croissance qui commence par une intégration intelligente et une bonne stratégie de données. 

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Gros plan sur une clé dans une serrure
Transformation de la finance autonome : l'IA générative en chef de file de la modernisation

Pour profiter de tous les avantages de la technologie, il est essentiel d'adopter en amont un regard impartial sur les systèmes centraux existants. Et le constat risque d'être amer.  

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Graphique en 3D

Récompenses

Différenciateurs

PRÉSENTATION

Services de prêt et d'externalisation des processus métiers de bout en bout

Renforcez votre présence tout au long de la chaîne de valeur (hypothèque, auto, personnel et commercial) grâce aux services IT de prêt et d'externalisation des processus métiers de bout en bout de Cognizant.

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PRÉSENTATION

Services de vérification de revenus et d'emploi

Nos services gérés s'appuient sur un personnel flexible et un workflow personnalisé en fonction de votre entreprise afin de vérifier avec rapidité et efficacité les données des emprunteurs.

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PRÉSENTATION

Solution de sécurité ODC

Le niveau exceptionnel de sécurité assuré par Cognizant au sein de ses centres de services hors site (ODC) s'impose comme le meilleur du secteur. Les locaux sont protégés par tout un éventail de protocoles de sécurité, notamment l'accès réservé aux personnes autorisées, la reconnaissance digitale et faciale, les contrôles d'accès aux zones sécurisées et la détection des intrusions. 

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VIDÉO

Cadre CARES : éliminez les perturbations au sein de vos opérations

Avec CARES, nous vous accompagnons dans tous les aspects de votre projet, qu'il s'agisse de gestion de la qualité, de recrutement, de formation, d'IT ou de continuité d'activité. 

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VIDÉO

Comprendre le secteur des prêts

Nos six centres de services agréés par le NMLS fournissent des services hypothécaires transparents dans les 50 États fédérés. En nous appuyant sur des technologies d'IA avancées, nous offrons de l'automatisation, une efficacité améliorée et des économies d’échelle dès la mise en œuvre.

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PRÉSENTATION

Prenez des décisions de souscription plus intelligentes avec Cognizant AI-Driven Mortgage Underwriting Workbench.

Prenez des décisions de souscription plus intelligentes avec Cognizant AI-Driven Mortgage Underwriting Workbench.

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PRÉSENTATION

Cognizant Collections Optimizer s'appuie sur l'IA et l'apprentissage automatique

Modernisez et humanisez vos opérations de cessation de paiement et votre expérience client grâce à notre modèle de données d'IA révolutionnaire, Cognizant® Collections Optimizer. 

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VIDÉO

Cognizant Collections Optimizer hiérarchise trois profils à risque

Grâce Cognizant Collections Optimizer, solution pilotée par l'IA et l'apprentissage automatique, interagissez avec les clients les plus susceptibles de payer pour une amélioration de 20 % de la productivité, de 15 % des paiements et de 20 points NPS de base.

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PRÉSENTATION

Transformez votre souscription pour FICO 10T et VantageScore 4.0

Au quatrième trimestre 2025, les établissements de prêt hypothécaire devront étudier le taux de solvabilité tendancielle pour les prêts de la Federal National Mortgage Association et de la Federal Home Loan Mortgage Corporation afin d'améliorer l'accès à la propriété. Nous vous aidons à transformer vos données, votre IT et vos workflows tout en assurant des expériences clients transparentes.

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VIDÉO

Découvrez l'automatisation intelligente de l'expérience grâce à Cognizant Neuro

Combiné à une stratégie, une mise en œuvre et une exécution sans faille, Cognizant Neuro® change véritablement la donne. C'est sans conteste le moyen le plus rapide et le plus simple de récolter les bénéfices de l'automatisation et de l'IA.

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Partenaires

Nos partenariats avec des entreprises de renommée mondiale nous permettent d'offrir à nos clients des solutions complètes. Nous nous appliquons aussi à former des alliances stratégiques avec d'autres entreprises et à offrir une vaste gamme de services pour relever tous vos défis métiers et IT. 

Voir tous nos partenaires

Leadership

Ajay Pandita

SVP & BU Head – Financial Services, Fintech and Insurance

Photo de Ajay Pandita
Chandu Choudhury

VP & SBU Head – Financial Services, Fintech and Insurance

Photo de Chandu Choudhury
Ajai Nair

Strategic Business Unit Head, Lending

Ajai Nair
Renuka Kambli

Senior Partner – Assistant Vice President, Lending & Payments

Photo de Renuka Kambli

Commencez votre parcours de transformation des prêts

La satisfaction de vos clients d'aujourd'hui et de demain présente des défis, mais grâce aux capacités digitales actuelles, notamment la transformation digitale et les solutions IT, c'est possible.  

Contactez-nous pour savoir comment votre entreprise peut bénéficier de ces services technologiques. 

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