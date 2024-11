FSL201 – Mettre en oeuvre Salesforce Field Service

(Mise à jour programme Octobre 2024)

Note : 4/5 (moyenne des évaluations année 2023)

Découvrez comment Salesforce Field Service peut aider votre organisation à résoudre plus rapidement les appels de service et à augmenter la productivité des employés sur le terrain. Dans ce cours de 3 jours dispensé par un formateur, vous apprendrez ce qui est nécessaire avant de configurer Salesforce Field Service, ainsi que les étapes à suivre pour sa mise en oeuvre dans votre organisation. De plus, vous vous familiariserez en pratique avec une mise en oeuvre.