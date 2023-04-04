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Marchés de capitaux
Contact

Le secteur des marchés de capitaux évolue rapidement, avec une augmentations des règlementations, des transferts de richesses intergénérationnels et la hausse des demandes client. Notre expertise de l'ingénierie des logiciels, notre connaissance du domaine et notre technologie de pointe sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques et garder une longueur d'avance à l'heure de la transformation pilotée par IA.


Innover

rapidement pour garder le cap dans un secteur en constante transformation et dans un paysage réglementaire en pleine mutation.


Moderniser

en combinant des solutions alimentées par l'IA, des données et le génie humain pour créer des expériences omnicanal qui stimulent la croissance de l'activité.


Optimiser

pour améliorer l'efficacité opérationnelle, rationaliser les processus et maximiser la rentabilité.

EXPERTISE

Les marchés de capitaux dont nous nous occupons

Gestion d'actifs et de patrimoine

Nos solutions de transformation digitale de pointe améliorent l'efficacité opérationnelle, l'engagement client et la prise de décision pilotée par les données.

Banques d'investissement et courtage

Nos frameworks et solutions aident à la rationalisation des opérations d'échange, améliorent la conformité règlementaire et optimisent les analyses de données sur toute la chaîne de valeur des titres.

Infrastructure du marché

Nous participons à la modernisation des opérations en déployant des services BPO avec IA intégrée qui transforment les applications héritées en infrastructure moderne apte à répondre aux besoins croissants des clients.

Services de titres et de conservation

Nos solutions de conservation évolutives et sécurisées optimisent la protection des actifs, rationalisent les processus de recouvrement et assurer la conformité règlementaire des clients des services de conservation.

Capital-investissement, fonds de couverture

Nos solutions avancées d'analyse et d'automatisation améliorent les stratégies d'investissement, optimisent la qualité des négociations, optimisent la gestion du risque et rationalisent les workflows opérationnels.

Nos offres

Services d'application

Les logiciels sont le carburant de l'entreprise moderne. Nous concevons des produits générateurs d'informations et des résultats que vous attendez.

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Rationalisation et modernisation des applications

Alors que les entreprises se débattent avec les technologies héritées pour se préparer à l'avenir, notre solution augmente l'efficacité, libère de la dette technique et modernise les applications.

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Ingénierie qualité

Établissez les meilleures normes d'assurance et d'ingénierie, de sorte que les changements s'effectuent correctement dans l'immédiat et que vous puissiez les diffuser en toute confiance.

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Transformation cloud

Nous associons des solutions cloud, notre connaissance approfondie du secteur et des partenariats pour migrer, automatiser, gérer et garantir les résultats qui stimulent votre innovation et votre croissance.

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Opérations d'infrastructure et informatiques

Aujourd'hui, votre infrastructure doit prédire le changement. Nous vous aidons à maximiser le potentiel de l'automatisation et d'un centre de données définis par logiciel à l'aide d'un modèle de catalogue corrélé avec les besoins métier.

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Cybersécurité

Grâce à nos offres modulaires, à nos modèles de prestation hybride et à nos plateformes optimisées par l'IA, vous bénéficiez d'une vision à 360 degrés pour éliminer les angles morts, garantir la résilience, la croissance et l'innovation.

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Stratégie et modèle d’exploitation

Déployez une stratégie digitale efficace pour le front, le middle et le back-office afin de répondre aux demandes croissantes des clients. Vous assurez ainsi la fourniture de produits et services compatibles digital.

Services de processus métiers

Stimulez l'engagement et les revenus, créez des expériences d'investissement omnicanal génératrices de croissance avec des services BPO de marchés de capitaux qui combinent des solutions avec IA intégrée, des données et l'ingéniosité humaine.

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Meritsoft

Préparez-vous à l'ère digitale avec un éventail de solutions technologiques pour gérer l'après-traitement des échanges, prendre en charge les exigences de conformité règlementaire et réaliser le traitement sans interruption.

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Cognizant Moment™

Stimulez l'innovation avec des informations sur le Big Data et l'IA générative afin de favoriser la croissance, d'attirer des clients, de renforcer la fidélité et de générer de nouveaux revenus.

Découvrez comment.
Gestion de la transformation

Modernisez votre entreprise en vous coordonnant avec les parties prenantes pour concevoir et favoriser un parcours de transformation complet et hautement efficace.

Processus d'entreprise

Augmentez la vitesse de mise sur le marché et stimulez la croissance par la réorganisation de votre paysage métier avec des méthodologies éprouvées d'optimisation des processus.

IA générative

Avec l'accélération des capacités d'IA, Cognizant aide les cadres de la finance à passer la phase d'engouement et à capitaliser sur les avantages concrets de cette technologie.

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IA et analytique

Faites de l'IA le fondement de votre entreprise, en automatisant les tâches quotidiennes et en permettant une prise de décision rapide et basée sur des recommandations grâce aux analyses. Nous opérationnalisons l'IA pour offrir efficacité, innovation et agilité.

Découvrez comment
Stratégie de données

Alignez la stratégie de données avec vos résultats commerciaux. L'approche de Cognizant permet d'associer innovation et rénovation des données, tout en réduisant les risques et en accélérant la création de valeur.

Gestion des données

Organisez vos données, accédez-y et tirez-en des informations qui favorisent les décisions éclairées tout en garantissant la conformité et la sécurité. Nous transformons la complexité des données en opportunités de croissance.

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Modernisation des données

Migrez vos systèmes existants vers une architecture cloud. Gardez une longueur d'avance dans le paysage digital grâce à un écosystème de données à l'épreuve du temps, adapté à l'évolution des besoins de votre entreprise.

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Business intelligence et visualisation

Prenez de meilleures décisions à l'aide de données contextuelles et hyper-personnalisées. En reliant les données à l'IA, nous élevons la BI au-delà des KPI et des tableaux de bord pour des décisions orientées résultats.

Cognizant nommée parmi les leaders des marchés de capitaux

Dans le rapport PEAK Matrix® par Everest Group, Cognizant a été nommée parmi les leaders des opérations sur les marchés de capitaux.

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Outils

Cognizant Neuro® AI

Améliorez les performances de votre entreprise et créez de nouvelles sources de chiffre d'affaires concrètes en optimisant le processus décisionnel pour un impact significatif. Améliorez l'orchestration multi-agents pour concevoir rapidement des prototypes et des cas d’utilisation de l'IA.

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Cognizant Neuro IT Operations

Jetez les bases d'une entreprise digitale à l'épreuve de l'avenir. Utilisez des outils basés sur l'IA qui améliorent la résilience, réduisent la complexité et donnent une visibilité totale sur les opérations informatiques.

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Cognizant Skygrade™

Procédez à la modernisation, à la migration et à la gestion des applications cloud avec une plateforme qui accélère le délai de rentabilisation, améliore l'efficacité du cloud et réduit la complexité des infrastructures multicloud et edge.

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Cognizant Flowsource™

Adoptez l'ingénierie nouvelle génération avec une plateforme full-stack optimisée par l'IA qui accélère l'innovation en intégrant l'IA générative au cycle de développement logiciel.

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APPROCHE

Tirez parti de notre expérience

Découvrez l'évolution des modèles opérationnels et technologiques avec Cognizant.

Un gestionnaire d'investissement international
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garantit une transition fluide vers le cloud avec des test de stress d'assurance qualité 80 % plus rapides.

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Une société de gestion d'actifs en pleine croissance
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repose sur l'automatisation pour réduire la durée de production des annonces et des rapports de quatre jours à 45 minutes.

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Rencontrez nos dirigeants

Nageswar Cherukupalli

SVP & BU Head, Financial Services, Banking & Capital Markets and Insurance

Portrait de Nageswar Cherukupalli
Sathish Ranganathan

Vice President and SBU Head, Capital Markets

Sathish Ranganathan

Premiers pas avec les solutions technologiques des marchés de capitaux

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles.

Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.

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