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EXPERTISE
Les segments des utilities dont nous nous occupons
Électricité
Les services Cognizant pour compagnies d’électricité exploitent le digital pour améliorer l’efficacité, réduire les coûts et accroître la satisfaction des clients.
Gaz
Nous aidons les compagnies gazières à relancer leur croissance en améliorant leur expérience client, leur fiabilité et en optimisant leurs actifs.
Découvrez comment des Services de processus métiers (BPS) modernes peuvent dynamiser la croissance de nos clients des services publics.
APPROCHE
Notre approche holistique transforme les entreprises.
Nous commençons par identifier les points de contact avec les clients, les canaux d'engagement et les transactions à améliorer. Ensuite, nous mettons en œuvre des solutions pour que la transformation digitale soit réussie.
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