Cognizant se concentre sur le digital grâce à des solutions technologiques

L'étude ISG Provider Lens™ sur les services et solutions dédiés au secteur de l'énergie et des services publics 2023 cite Cognizant dans la catégorie « Leader » dans les 5 quadrants. Lisez le rapport pour en savoir plus sur nos atouts uniques dans le secteur des services publics et de l'énergie.