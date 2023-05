La concurrence entre magasins est de plus en plus féroce. Gagnez en flexibilité pour devenir leader. Pour garder une longueur d’avance, les responsables de grands magasins doivent non seulement travailler plus dur, mais aussi plus intelligemment. Notre pôle dédié à la distribution vous fournit les outils dont vous avez besoin pour vous imposer dans un contexte de concurrence croissante et de circuits d’approvisionnement de plus en plus complexes. Au moyen de solutions de fidélisation client, de gestion de la relation client (CRM) ou de gestion du personnel, nous vous aidons à assurer un service sans faille à vos clients. En plus des terminaux de paiements (POS) et des systèmes de gestion des workflows de base, nous pouvons mettre en œuvre des points de contact client de nouvelle génération, tels que des assistants personnels d’achat, des kiosques ou une signalétique digitale.

