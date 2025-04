Recherche en ingénierie et développement

Solutions d'ingénierie pour l'efficacité PLM et l'innovation

Les clients des marchés de l'aérospatiale, de la défense, de l'espace, des services administratifs, de l'automobile et de l'industrie font face à des défis considérables. Ils ont besoin de chaînes d'approvisionnement résilientes, de personnel compétent et de technologies avancées comme l'IA et l'IoT pour optimiser l'efficacité et l'innovation. En outre, ils doivent s'y retrouver dans les exigences réglementaires, gérer les charges et stimuler le développement produit.

Cognizant et Belcan, une société de Cognizant, sont à l'avant-garde des solutions d'ingénierie qui couvrent l'intégralité du processus de gestion de cycle de vie du produit (PLM, product lifecycle management). En s'appuyant sur des technologies avancées, de solides stratégies de recrutement et une gestion rationalisée des chaînes d'approvisionnement, nous accompagnons nos clients dans l'amélioration de leur efficacité opérationnelle, la conformité règlementaire, l'optimisation des charges et l'accélération du développement produit afin qu'ils restent compétitifs sur des marchés en évolution rapide.