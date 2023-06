Pour satisfaire l’appétit énergétique du monde, il va falloir sérieusement moderniser les infrastructures et mettre en place de nouvelles installations principales, secondaires, de traitement et de stockage.

Les acteurs qui se conforment aux normes environnementales — et construisent de nouvelles infrastructures hors sol, souterraines et traversant en toute sécurité des zones habitées — donneront l'exemple. Cognizant peut vous aider à traverser ces moments difficiles. Nos solutions midstream tirent profit des dernières capacités digitales couvrant tout, de la surveillance à distance à la surveillance sous-marine, en passant par l'inspection des pipelines et l'analyse des négociations de marchandises.

EN BREF