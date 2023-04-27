Data et Intelligence artificielle

La norme ISO/IEC 42001:2023 porte sur les systèmes de gestion des IA, une première du genre. Cette certification fournit une méthode structurée de gestion des risques et opportunités en lien avec l'IA afin de maintenir l'équilibre entre l'innovation et la gouvernance. Avec cette certification, Cognizant est en mesure de garantir à ses clients sa capacité à leur offrir les meilleures pratiques de gestion de l'IA. Ainsi, nous pouvons les aider à minimiser les risques juridiques, d'image de marque et opérationnels en lien avec l'IA.