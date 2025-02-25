Le Google Business Group de Cognizant accélère la transformation cloud, optimise les expériences et améliore les résultats pour les clients.

Notre approche unique, nos investissements constants dans l'innovation et la formation continue de nos talents du numérique permettent de résoudre les problèmes des entreprises sur l'infrastructure sécurisée de Google Cloud, qui optimise la pertinence, améliore l'expérience client et offre des avantages tangibles.

Nous combinons la culture, les talents et la technologie afin d'encourager l'innovation.

Notre expérience en matière de données, d'IA et de modernisation, ainsi que notre expertise des données de Google Cloud, nous permettent d'élaborer des stratégies sectorielles qui favorisent les résultats commerciaux et l'innovation continue.