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Industrie automobile
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Cognizant aide les équipementiers, les fournisseurs, les concessionnaires et les sociétés de financement automobile à se transformer en entreprises modernes qui créent des véhicules et des expériences exceptionnels en s'appuyant sur une conception centrée sur l'humain, une intelligence basée sur les données et des solutions digitales automobiles à grande échelle.

APPROCHE

L'expérience fait la différence.

Nous relevons les défis les plus difficiles de l’industrie automobile. Nous sommes prêts à relever les vôtres.

RÉSULTATS

Un grand constructeur automobile mise sur l'automatisation intelligente des processus

RÉSULTATS

Un grand constructeur automobile mise sur l'automatisation intelligente des processus

qui offre une visibilité sur l'efficacité des flux de travail et améliore le résultat net

Deux hommes regardent un tableau blanc pendant qu'une femme commente des données commerciales.

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SOLUTIONS, SERVICES ET CAPACITÉS

Un large éventail de solutions automobiles digitales pour accélérer la commercialisation des produits.

TECHNOLOGIE AUTOMOBILE

Pour la conception et la construction de nouveaux véhicules, nous collaborons avec les équipes d’ingénieurs des constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier plan afin de conceptualiser, concevoir, développer et valider les composants et les systèmes. Il s’agit notamment des systèmes de gestion du cycle de vie des produits et des applications (ALM/PLM), qui améliorent les processus de validation et de développement.

La large gamme de services logiciels et d'accélérateurs de Cognizant réduit les délais de commercialisation, améliore l'expérience utilisateur et permet l'évolution continue de votre produit. Nos solutions incluent :

  • Architecture produit
  • Processus DevOps
  • Prototypage rapide et UX
  • Développement logiciel
  • Test produit et intégration
  • Gestion de l'infrastructure
  • Conseil et formation
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Depuis de nombreuses années, Cognizant développe des solutions logicielles automobiles pour les véhicules connectés. Nos ingénieurs mettent à profit l'expérience acquise lors de chaque projet client et vous en font bénéficier.

Avec les véhicules connectés, les développements de systèmes embarqués et de systèmes informatiques sont étroitement liés. Compte tenu de notre expertise dans ces deux domaines, nos solutions réseau pour les véhicules vont au-delà des exigences les plus élevées en matière de sécurité des données.

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Cognizant Mobility fournit des services de développement architectural, de test et d'intégration pour les véhicules électriques, des systèmes de recharge par induction et des solutions back-end. Dans le cadre de notre mission d'apporter une contribution significative à la durabilité, nous tirons parti de nos connaissances et de notre expérience en développement automobile et système pour fournir des solutions répondant aux défis actuels de la mobilité électronique.

Nos services de mobilité électrique intègrent les dernières normes pour aider à éliminer les incertitudes liées à la charge intelligente. De plus, nous fournissons également des services de développement architectural, de test et d'intégration pour les véhicules électriques, les systèmes de charge par induction et les solutions back-end. Avec Cognizant, les fabricants de véhicules électriques (VE) et de batteries peuvent accélérer la mise en marché, tandis que les utilities et les fournisseurs de bornes de recharge peuvent mieux gérer la volatilité de la demande des VE.

Développement E/E complet de véhicules

L'avenir du développement automobile moderne réside dans les composants électriques et électroniques. Nous gérons tous les aspects du développement de véhicules, de la carrosserie au châssis, depuis le développement de systèmes électroniques d'entraînement, jusqu'au développement complet et l'intégration des systèmes d'entraînement électriques. Nos spécialités permettent d'obtenir des résultats positifs en matière de mobilité, de sécurité, de confort et de fonctionnalité.

Forts d'un état d'esprit agile, nous utilisons l'analyse comparative, le développement d'architecture E/E et l'intégration de systèmes pour parvenir à un développement complet du véhicule au plus haut niveau. Nos services comprennent :

  • Sécurité fonctionnelle
  • MBSE
  • Informatique embarquée de haute performance
  • Tests basés sur l'IA
  • Rétroviseur adaptatif
  • Pilote automatique d'autoroute
  • Parachute de processus
  • Sécurité fonctionnelle
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TECHNOLOGIE D'ENTREPRISE

Nous contribuons à l’automatisation et à l’exécution des opérations métiers des constructeurs, y compris les fonctions de gestion logistique, service client, finance et comptabilité. Grâce à nos solutions Digital Finance as a Service et Risk Analytics, nous vous aidons à réduire vos coûts d’exploitation en toute conformité. Notre présence à l’échelle internationale nous permet d’offrir une assistance technique multilingue 24/7.

Nous aidons votre entreprise à piloter ses processus essentiels de manière intelligente et efficace. Parmi nos réussites : la mise en œuvre de solutions d'usine numérique pour aider à prévenir les pénuries de pièces dans les processus de la chaîne de montage. Nous transformons également les flux de valeur existants pour les adapter à de nouvelles lignes de produits telles que les véhicules électriques, tout en intégrant la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et la tour de contrôle.

Cognizant travaille avec des entreprises automobiles du monde entier et possède plus de deux décennies d'expérience dans le domaine de la sécurité. Un grand nombre de nos solutions de sécurité de bout en bout s'appuient sur les principales plateformes cloud de nos partenaires AWS, Google et Microsoft. Elles offrent une vue à 360 degrés de l'écosystème de sécurité de votre organisation et protègent de manière globale vos opérations, vos ateliers et les processus de votre chaîne d'approvisionnement.

Cognizant Mobility

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs doivent également veiller à ce que leurs véhicules et sous-systèmes restent à l'abri des cyberattaques, aujourd'hui et à l'avenir. C'est là que Cognizant Mobility entre en jeu. Notre équipe d'experts en automobile et en sécurité travaille en permanence sur des solutions conçues pour assurer la sécurité des véhicules et pour se protéger contre les menaces pour les sous-systèmes électroniques et les pièces. Basés sur l'expérience de nos experts en sécurité et des meilleures pratiques, les services Cognizant comprennent notamment :

  • Tests de pénétration : technologies embarquées, cloud et opérationnelles
  • Analyse des vulnérabilités
  • Défense contre les attaques par rejeu
  • Défense contre le fuzzing
  • Défense contre l'injection de messages
  • Défense contre le sniffing et le spoofing
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Sécurité basée sur le matériel

L'importance de la sécurité matérielle augmente considérablement en raison des systèmes de conduite hautement automatisés d'aujourd'hui. Les constructeurs automobiles qui ne protègent pas leurs modules de contrôle avec la cryptographie se mettent en danger ainsi que leurs clients. Chez Cognizant, nos experts en sécurité s'appuient sur le matériel, le cloud et leur maîtrise de l'ensemble de la chaîne cryptographique.

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Cognizant Mobility aide les grandes entreprises à répondre aux exigences d'un déploiement DevOps réussi. À l'aide d'outils et de bonnes pratiques développés au fil du temps, nos spécialistes DevOps s'appuient sur Cognizant Mobility, le cloud et notre tableau de bord DevOps pour décomposer les applications en modules de service. De cette manière, les applications peuvent être entièrement mises en œuvre via un service cloud, ce qui les rend évolutives.

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EXPÉRIENCE CLIENT

Optimisez vos stratégies marketing avec un contenu créatif et une solution de gestion des ressources. Grâce à notre usine mondiale de contenu digital, vous bénéficiez d’une plus grande visibilité, d’un meilleur rendement, d’une réduction des coûts et d’une mise sur le marché accélérée. Notre plateforme de gestion des ressources digitales vous permet de stocker, gérer et accéder aux supports marketing en toute sécurité. Vous bénéficiez ainsi de la flexibilité et de la sécurité d’une large base d’utilisateurs décentralisée.

Nous aidons les constructeurs automobiles et les concessionnaires à offrir une expérience de service et de vente personnalisée à leurs clients. Nous comptons parmi nos solutions : une plateforme digitale qui automatise et rationalise la gestion des ventes de véhicules et qui améliore l’expérience client. Nos solutions d’analyse et de gestion des campagnes identifient l’étape où se situent les clients dans le parcours d’achat et génèrent des offres ciblées pour déclencher les ventes.

VEILLE ÉCONOMIQUE

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Percer le code des « software-defined vehicles »

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Capture en flou de mouvement d'une voiture sur la route
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