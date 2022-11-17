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À propos de Cognizant

Cognizant France

Société de conseil et de services, Cognizant accompagne les entreprises dans la transformation et la modernisation de leurs activités en matière opérationnelle, technologique et commerciale, pour faciliter le quotidien de tous.

Cognizant est implantée en France depuis 2005, présente à Paris, Lyon, Grenoble et Marseille et s’est développée localement et globalement, en mobilisant ses capacités de delivery et d’innovation. Pour servir ses clients, Cognizant s’appuie sur ses compétences globales : en France, en nearshore (Roumanie, Espagne, Hongrie, Pologne…) et offshore (Inde, sud-est asiatique et Amérique Latine), selon les besoins de nos clients.

Fortes de leurs connaissances sectorielles et compétences technologiques, nos équipes aident nos clients à gagner en efficacité et en agilité. Nous nous engageons auprès d’eux pour répondre notamment aux enjeux de la data, de l’intelligence artificielle, du cloud, de la relation et du service client, de l’IoT, de l’automatisation et de l’ingénierie digitale ou de la modernisation des applications.

Du fait de sa dimension mondiale, Cognizant est en mesure d’accompagner les entreprises dans leurs enjeux majeurs de transformation, tout en privilégiant la proximité.

Photo de Long Le Xuan

Long Le Xuan 

VP, Head of Cognizant France

Long Le Xuan est Directeur Général de Cognizant France, en charge du développement commercial et des opérations. Dans le cadre de ses fonctions, il est responsable de la direction stratégique et de la performance opérationnelle de Cognizant en France.

Long a rejoint Cognizant en 2024. Il possède plus de vingt ans d'expérience dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies. Il a débuté sa carrière dans les télécoms et les achats chez Devoteam Consulting puis chez Bouygues Telecom. Il a rejoint Atos en 2006, où il a passé douze ans à occuper diverses fonctions de direction, au niveau global et local, aux achats puis dans les services managés et la cybersécurité. Avant de rejoindre Cognizant, il a passé six ans chez Econocom où il a été Président-Directeur Général d'Infeeny, la filiale du groupe spécialisée dans les technologies Microsoft, puis Directeur Général de l’activité Digital Services et membre du Comité Exécutif du groupe.

Long est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de Télécom SudParis.

Nos bureaux

Index égalité professionnelle

Découvrez les derniers index de l'égalité professionnelle des entités de Cognizant en France.

  1. Écart de rémunération (en %) : 37/40
  2. Écarts d'augmentations individuelles (en points de %) : 20/20
  3. Écarts de taux de promotions (en points de %) : 15/15
  4. Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) : 15/15
  5. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5/10

Index (sur 100 points) : 92/100

  1. Écart de rémunération (en %) : 39/40
  2. Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) : 35/35
  3. Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) : NC (non calculable)
  4. Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5/10

Index (sur 100 points) : 93/100

Notre blog : The Cognizant France

De l’information à la compréhension fondée sur l’expérience, c’est cela être « cognizant ». Retrouvez sur notre blog The Cognizant France des points de vue pratiques sur le digital appliqué à votre secteur ou sur des tendances catalysant des changements pour vous

Voir le blog

Les grandes marques sur lesquelles chacun compte au quotidien comptent sur nos collaborateurs au quotidien.

357 600

collaborateurs dans le monde
 

21,1

milliards de dollars de CA global
 

605e

au classement Forbes Global 2000

Au cours des 30 dernières années, nous avons établi des relations avec des entreprises leaders du marché dans le monde entier.

30 des 30 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales

9 des 10 principales banques européennes

9 des 10 premières entreprises de média

20 des 25 premiers organismes d'assurance-maladie

Notre offre

Nous nous appuyons sur une expertise éprouvée dans le monde entier pour vous aider à anticiper les défis, détecter les opportunités plus tôt et devancer le changement.

Transformez les expériences

Atteignez des degrés de commodité et d'élégance inégalés grâce à des expériences hyperpersonnalisées permettant d'établir des liens plus rapidement, de générer de la croissance et de fidéliser les clients.

En savoir plus
Réinventez vos processus

Découvrez comment l'automatisation des processus et la technologie peuvent aider votre entreprise à agir avec la perspicacité, la précision et la rapidité nécessaires dans notre monde en constante évolution.

En savoir plus
Modernisez vos technologies

Restez pertinent aujourd'hui et préparez-vous pour l'avenir avec des logiciels conçus pour apprendre et déployer une puissance de traitement considérable, dans le cloud, afin d'exploiter la valeur de chaque octet de données.

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Ne vous contentez pas d'une bonne gestion. Faites de votre entreprise une entreprise qui détecte les pratiques innovantes et agit au moment crucial, comme par intuition.

Notre culture d'entreprise nous incite à mettre en pratique nos valeurs

Chaque collaborateur a la responsabilité de créer un environnement permettant d'obtenir des résultats exceptionnels.

Notre mission

Nous aidons à imaginer, développer et mettre en œuvre des technologies pour que nos clients restent constamment informés et réactifs.

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Nos convictions

Notre objet social intègre des considérations environnementales et sociales dans chaque aspect de notre business model.

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Notre identité

Chaque jour, à travers le monde, nos collaborateurs  ont un impact positif sur leurs clients, leur environnement, leurs collègues et dans leur vie personnelle.

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Notre code de conduite

Nous respectons la voix et le parcours uniques de chacun, car nous savons que la diversité contribue à notre rayonnement et que nous bénéficions de la participation de tous.

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