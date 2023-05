À propos de Cognizant

Cognizant France

Société de conseil et de services, Cognizant accompagne les entreprises dans la transformation et la modernisation de leurs activités en matière opérationnelle, technologique et commerciale, pour faciliter le quotidien de tous.



Cognizant est implantée en France depuis 2005, présente à Paris, Lyon, Grenoble et Marseille et s’est développée localement et globalement, en mobilisant ses capacités de delivery et d’innovation. Pour servir ses clients, Cognizant s’appuie sur ses compétences globales : en France, en nearshore (Roumanie, Espagne, Hongrie, Pologne…) et offshore (Inde, sud-est asiatique et Amérique Latine), selon les besoins de nos clients.

Fortes de leurs connaissances sectorielles et compétences technologiques, nos équipes aident nos clients à gagner en efficacité et en agilité. Nous nous engageons auprès d’eux pour répondre notamment aux enjeux de la data, de l’intelligence artificielle, du cloud, de la relation et du service client, de l’IoT, de l’automatisation et de l’ingénierie digitale ou de la modernisation des applications.

Du fait de sa dimension mondiale, Cognizant est en mesure d’accompagner les entreprises dans leurs enjeux majeurs de transformation, tout en privilégiant la proximité.