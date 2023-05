Stratégie digitale

Boostez votre personnel

Les organisations actuelles sont définies par un ensemble de forces variables, notamment la nécessité d'avoir des équipes plus agiles, une multitude de plates-formes digitales et des relations de travail employés-machines en constante évolution. Pour prospérer dans cet environnement, les entreprises doivent tenir compte des facteurs de changement en faisant évoluer les talents, en intégrant de nouveaux outils et en créant un lieu de travail optimal.

La solution Workforce Transformation de Cognizant suit une démarche digitale pour permettre aux équipes de tirer le meilleur parti des technologies. Le programme répond aux besoins actuels et futurs des employés à tous les niveaux, du diagnostic culturel et de la gouvernance à l'apprentissage renforcé, à l'exécution du développement et à la transformation des équipes. Les organisations peuvent croître, prospérer et rivaliser dans le contexte digital d'aujourd'hui.